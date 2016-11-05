Порядок в газовом хозяйстве нам только снится?

Данная тема, в последнее время, часто подымается в Николаеве.

Так, народный депутат Артем Ильюк недавно призвал премьер-министра Владимира Гройсмана прекратить бесчинства газовых монополистов в Николаеве, а общественник Павел Казарьян рассказал о "смотрящем" в Николаевгазе из-за которого простые николаевцы вынуждены пригибать голову перед шантажистами из этой организации.

В ответах Николаевгаза, которые носят характер откровенных отписок указываются разные, зачастую надуманные причины, почему предприятие не выполняет свои законные обязанности по установке бесплатных для потребителей индивидуальных счетчиков учета газа, главными из которых являются отсутствие средств и большой обьем работ (предприятие не успевает устанавливать в сроки индивидуальные счетчики).

Почему у Николаевгаза нет денег на эти работы, ведь люди платят огромные деньги за услуги газоснабжения по очень высоким тарифам и при этом монополистом игнорируются их законные права?

Сами сотрудники Николаевгаза, среди которых, в том числе и среди руководителей, много порядочных людей, которые тоже переживают о том, что не выполняют нормально свои функции для простых николаевцев, боясь потерять работу, публично боятся говорить о происходящем, но вот не под запись, объясняют причины такого положения дел.

Мне удалось пообщаться с рядом сотрудников Николаевгаза и выяснить, почему же у предприятия «нет денег» и производственных возможностей чтобы в срок поставить индивидуальные счетчики?

Оказывается в этой сфере создана модная сейчас система «смотрящих». Человек по фамилии Денис Крячко, который не является работником Николаевгаза назначен старшим по решению всех «интересных» вопросов на предприятии.

Работники предприятия, которые опасаются потерять свою работу, вынуждены подчиняться незаконным указаниям этого человека, который ради собственной выгоды готов наплевать на николаевцев, работников предприятия и Николаевгаз.

Кто не знает, то сообщу, что строительные отделы Николаевгаза некоторое время назад были ликвидированы, а ведь когда они работали, например в 2013 году Николаевгаз установил около 16000 счетчиков. Это был один из лучших результатов в Украине. В последующие годы, как и сейчас предприятие нанимает подрядные фирмы, которые ставят в лучшем случае половину от этого количества, а в последнее время и намного меньше. Тем более по закону установка счетчиков должна быть бесприбыльной, как и было когда Николаевгаз работал сам, работа обходилась недорого. А какая подрядная фирма будет работать без прибыли?

Именно для этого Денис Крячко и навязывает Николаевгазу подрядчиков, через которые значительная часть целевых денег присваивается. На сегодня в основных подрядчиках значатся две фирмы ООО «Мигасервис», ООО «Никоинтерм» (у которой, по данным добросовестных работников Николаевгаза, просрочено разрешение органов охраны труда на производство газоопасных работ). Данные фирмы исправно получают средства за различные монтажные работы, которые значительно выше чем старые расценки Николаевгаза. Часть этих предприятий принадлежит хорошим друзьям Дениса Крячко. Непосредственный контроль за деньгами назначен осуществлять его родной брат Алексей, который формально работает в Баштанском филиале Николаевгаза, а фактически контролирует потоки в Николаеве.

Как утверждают знающие работники Николаевгаза, многие из этих фирм являются пустыми прокладками, предприятия которые могли бы дешевле осуществлять эти работы для Николаевгаза по указке Крячко вынуждены идти к этим фирмам на субподряд, чтобы разница оседала в его руках.

"Расценки на услуги газификации завышаются до 30%, там где законодательством установлена фиксированная оплата, например ставки стандартных присоединений к газовым сетям, и с заказчика больше взять не возможно, в убыток Николаевгазу на подрядчиков перечисляются значительно большие суммы", - рассказывают работники облгаза.

Примечательно, что, по из словам, сегодня помещение бывшего монтажного участка Николаевгаза по указанию того же передаено в аренду за копейки фирме-пустышке, а николаевцы годами привыкшие приходить сюда и получать недорогие и качественные монтажные услуги теперь «попадают» в руки его родного брата Алексея и кума Константина Жукова.

"Вводя жителей города в заблуждение, что только они могут подписать все необходимые для сдачи в эксплуатацию документы в облгазе, они вынуждают николаевцев платить деньги по завышенным расценкам на счета своих предприятий - ООО «Энерготех», ООО «Никотерм» и др. То есть, николаевцев лишили возможности получать в Николаевгазе недорогие монтажные работы, а работникам предприятия дана команда отправлять всех заказчиков в ООО «Никоинтерм», где с них дерут втридорого. А ведь среди клиентов много пенсионеров, ветеранов которым просто нужно перенести старенькую газовую колонку или котел в частном секторе, они не могут позволить себе лишние траты из небольшой пенсии, не то что платить тысячи гривен всяким «дельцам»", - рассказывают работники предприятия.

Помимо этого, Денису Крячко, якобы, даже предоставлен кабинет в здании предприятия, хотя он никак не оформлен в штате.

Специалистам, которые многие годы добросовестно работали в Николаевгазе, например главному инженеру городского управления, начальнику участка в Жовтневом районе, мастерам и инженерам отдела капитального строительства настойчиво предлагается уволиться и переходить на работу в указанные выше коммерческие структуры. Многие порядочные работники Николаевгаза, не желая участвовать в этом произволе ушли сами, некоторых выжили, например начальника и мастеров монтажного участка, которые с 2013 года прекрасно организовывали эту работу, да и многих других.

Результат всего этого налицо – уже второй год подряд персонал Николаевгаза вынужден брать отпуска за свой счет, недофинансируется инвестиционная программа предприятия, а ведь это меры по обеспечению безопасности системы газоснабжения, не хватает денег на индивидуальные счетчики (хотя только за работу и расходные материалы подрядчику платят около 1100 грн, материалы и транспортные расходы около 300-350 грн, немного на зарплату рабочим, остальное в карман, а ведь счетчиков тысячи, раньше их ставили намного больше за меньшие деньги), а так называемые смотрящие богатеют.

А вот теперь возникают риторический вопрос - сможет ли Николаевгаз вернуться к нормальной работе в этом направлении, по которой это предприятие знали и ценили жители города многие годы?