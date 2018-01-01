Скандальный советник Мерикова «всплыл» в качестве помощника нардепа от «БПП» Козыря

Филатов и Козырь Скандальный советник бывшего губернатора Николаевщины Вадима Мерикова Ярослав Филатов стал помощником николаевского народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Бориса Козыря.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Так, в профайле Козыря на сайте ВР перечислены его помощники. Филатов оказался в списке помощников, действующих на общественных началах.

Напомним, в декабре 2014 – январе/феврале 2015 года в Николаевской области разгорелся скандал вокруг того, что на тот момент советник губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Ярослав Филатов принялся расставлять своих «смотрящих» на коммунальные предприятия с дальнейшим "вымыванием" средств с этих предприятий. Первым о преступных действиях Ярослава Филатова и его «смотрящих» заявил тогдашний директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Владимир Березницкий. После этого, обзаведясь секретарем, помощником и личным кабинетом в здании ОГА, Ярослав Филатов предпринял неудачную попытку оправдаться, собрав собственную пресс-конференцию.

Стоит отметить, что бывший в тот период губернатором Вадим Мериков активно поддерживал своего советника, называя его профессионалом по вопросам экономики и финансов. После этого Ярослав Филатов исчез из публичного пространства и съехал с кабинета в ОГА, арендовав себе офис в центре Николаева. Отдельно необходимо отметить, что советник губернатора Филатов открыто признавал, что вмешивался в хозяйственную деятельность областных КП, требуя от руководства предприятий финансовые документы.

Ярослав Филатов, несмотря на все скандалы, в 2015 и в 2016 году так и оставался в статусе советника главы ОГА, получая заработную плату. Только спустя три месяца после увольнения с губернаторской должности Вадима Мерикова, аккурат перед назначением губернатором Алексея Савченко, Ярослав Филатов таки был уволен.

Многие эксперты утверждают, что именно благодаря действиям Филатова и его ставленников-«смотрящих» на сегодняшний момент, к примеру, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» оказалось в критическом состоянии и подошло к отопительному сезону с многомиллионными долгами.

Вместе с тем, скорее всего, сегодня Ярослав Филатов принялся «зачищать» информацию о своих деяниях на Николаевщине. По информации генерального директора ИА «Украинская медиа группа» Артема Дыбленко, 22 ноября на электронную почту информагентства пришел «запрос на удаление» ряда материалов, в которых идет речь о деяниях уже экс-советника главы Николаевской ОГА Филатова.

Напомним, что ранее экс-директор «Николаевоблтеплоэнерго» Владимир Березницкий заявлял, что его заместители Шпак и Радченко, как «люди» советника губернатора Филатова заставляют проводить откаты и дерибанить имущество предприятия. Березницкий говорил, что дал ответственные должности Шпаку и Радченко вынужденно, после настоятельных требований советника губернатора Вадима Мерикова Ярослава Филатова.

После этого подрядчики «Николаевоблтеплоэнерго» обвинили ставленников советника Мерикова в вымогательстве. К чему это привело, подробно можно прочесть в публикации: «Фокусы с теплом: как убытки «Николаевоблтеплоэнерго» положили на плечи обычных людей».