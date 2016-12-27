Затяжное пике аэропорта «Николаев»

Приватизация, сдача в концессию, передача из одного вида коммунальной собственности в другую… Это далеко не весь перечень «стратегического» видения развития николаевского аэропорта, предложенный последними распорядителями имущества жителей Николаевщины – ее губернаторами. О том, что на самом деле кроется за «стратегией» развития Николаевского аэропорта попробуем разобраться в этой статье.

Наверное многие помнят сессию Николаевского городского совета, на которой все ее депутаты единогласно приняли решение взять на баланс города имущественный комплекс аэропорта. Тогда, видимо планируя сохранить за собой должность, Сергей Гайцук, на тот момент занимающий пост и.о. директора предприятия, «перебегает» в новосозданное городское КП. Все вроде бы решено, у николаевского аэропорта появляется новый собственник, к которому переходит имущество, а значит и возможность вести деятельность. Аэропорт, по придуманному плану переходит к жителям Николаева, в лице Николаевского городского совета, а долги и арестованные счета остаются за областным КП. Но не тут то было… После первого этапа реализации такого плана (создание нового юрлица – КП аэропорт «Николаев») пришли местные выборы 2015 года…

С уходом с поста городского головы Николаева Юрия Гранатурова, идея о передаче имущества аэропорта из областной собственности в городскую постепенно сошла на нет. Вместо этого новоизбранные депутаты облсовета вступили в активную фазу «поиска инвестора», видимо забыв о том, что коммунальному предприятию для начала нужен директор.

Кадровая «чехарда»

Если взглянуть на историю КП «Международный аэропорт «Николаев», то, пожалуй, наиболее «живучим» его директором в XXI веке можно считать Андрея Кейян. Его назначением на эту должность жители области обязаны «оранжевому» губернатору Александру Садыкову. Случилось это в далеком 2007 году и только в 2012 Кейян уволился по собственному желанию, успев за долгое время своего правления, довести предприятие до кризисного состояния. Позднее на него было заведено дело за злоупотребление и растрату имущества.

В декабре 2014 года директором аэропорта назначают некоего Алексея Мелашича, который отчитываясь о своей работе, признавался, что режет и сдает на металлолом имущество предприятия, оправдывая свои действия необходимостью выплачивать работникам КП зарплаты. На него тоже было заведено уголовное производство.

После Мелашича аэропорт возглавил Сергей Гайцук. После такого назначения ходили слухи о том, что его могли навязать коллективу аэропорта в качестве руководителя, но будучи тогда первым вице-губернатором Николаевской области Николай Романчук заявлял, что Гайцука выбрали себе в начальники сами работники КП.

С уходом, Гайцука в конце 2015 года аэропорт возглавил Сергей Васьков, но продержался он на этой должности недолго – депутаты Николаевского областного совета внезапно вспомнили о том, что в области есть аэропорт и принялись искать для него инвестора.

Случилось это в апреле этого года, когда депутат областного совета от БПП Федор Барна заявил, что процесс передачи аэропорта городу будет остановлен, и он вместе с другими депутатами «плотно работает» над запуском аэропорта. Тогда же руководством Николаевского областного совета, в лице его главы Виктории Москаленко и ее первого зама Михаила Соколова, был подписан Меморандум с турецкой компанией RAV 3 Constraction Corporation относительно сотрудничества и дальнейшего развития аэропорта «Николаев», настоящий смысл которого не известен и по сей день. После подписания документа с «инвестором», бывший тогда первым заместителем главы Николаевского облсовета Михаил Соколов заявил, что КП «Международный аэропорт «Николаев» остается в коммунальной собственности области, отмечая, что решение предыдущей сессии не выполнено.

- Летом был другой созыв, который голосовал за передачу в связи с тем, что в прошлом году у города было больше финансов на его содержание. А в этом году новый созыв, новые обстоятельства. Это решение не было выполнено, как и многие другие решения областного совета. Он (аэропорт - ПН) был областной собственностью и остался областной собственностью. В том решении нет никакой целесообразности в сегодняшних обстоятельствах. Вы видите, город, к сожалению, не может найти общий язык - секретаря до сих пор не выбрали, бюджет до сих пор не распределили. Как можно им передать, как их нагрузить еще одной такой большой ответственностью, в жизнедеятельности которой мы все заинтересованы, - заявил тогда он.

Пожалуй, именно в апреле начинается одна из самых увлекательных глав в истории Николаевского аэропорта. К его управлению приходят протеже депутата Николаевского областного совета Михаила Соколова.

«Кризисные» менеджеры Соколова

Константин Жело В начале апреля, будучи тогда главой Николаевской ОГА Вадим Мериков отстраняет от исполнения обязанности Сергея Васькова, который грел кресло руководителя КП «МАН» после того, как Гайцук переметнулся в «пустое» городское КП «Аэропорт «Николаев». Буквально через несколько дней, у николаевского аэропорта появляется новый руководитель – Константин Жело.

На удивление, информации о Константине Владимировиче Жело в открытых источниках немного. Однако если потратить время на ее поиск, то можно найти сведения о том, что человек с аналогичной фамилией, именем и отчеством в 2012 году возглавлял ДСП «Николаевская птицефабрика» ЗАО «Аваль-Эталон», которая расположена в селе Весняное. Как раз перед тем, как Константина Жело назначили руководить КП «МАН», 5 апреля 2016 года, Хозяйственный суд под председательством судьи Владимира Мищенко постановил в рамках проведения санации снять арест с ряда имущества птицефабрики. Простыми словами, суд в рамках рассмотрения дела о банкротстве предприятия для спасения ситуации, как это предусмотрено законом, позволил распродать часть фабрики. Примечательно, что в 2012 году на начальном этапе долгого судебного разбирательства по признанию птицефабрики банкротом, главой ликвидационной комиссии был не кто иной, как Константин Жело.

Очевидно, после того, как этап с выведением из кризиса птицефабрики был успешно завершен распродажей ее имущества, Жело приступил к работе на новом объекте. Новым местом, на котором Жело смог проявить свой «кризисный» менеджмент стал николаевский аэропорт.

Стоит отметить, что КП «МАН» пытались признать банкротом по схеме, похожей на обанкрочивание «Николаевской птицефабрики». Такая попытка была предпринята во времена правления областью Вадима Мерикова.

Попытка признать аэропорт банкротом

В едином реестре судебных решений по запросу «аэропорт Николаев» результат поиска выдает сразу 381 документ. Большинство из опубликованных решений, принятых судьями разных инстанций, касаются исков об аренде, о невыплате КП «МАН» денег за оказание различных услуг. Львиная доля судебных решений – это иски работников аэропорта к КП с требованием выплатить задолженности по зарплате.

Среди судебных решений есть и те, которые заслуживают отдельного внимания. Например, дело о признании КП банкротом. Оказывается, что в январе 2015 года, по причине того, что КП «Международный аэропорт «Николаев» задолжал ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» около 5 миллионов гривен, теплоэнерго подало в Хозяйственный суд Николаевской области иск с просьбой признать аэропорт банкротом. Однако, позже, согласно постановлению суда, которое датируется сентябрем 2015 года, отозвало свой иск.

Казалось бы, что вопрос о банкротстве КП закрыт, по сути так и не открывшись, но данное судебное решение задает новый вопрос, который касается процедуры назначения руководителей аэропорта. Дело в том, что в одном из решений, которые касаются заявления «Николаевоблтеплоэнерго» о признании аэропорта банкротом, упоминается документ, существование которого ставит под вопрос назначения большинства последних директоров КП. Оказывается, что при подготовке документов для признания предприятия банкротом, КП предоставило суду информацию о том, что для допуска в аэропорт арбитражного руководителя, которого назначают по закону при процедуре банкротства, необходимо специальное разрешение, связанной с государственной тайной, выданное в 2012 году Управлением СБУ «Международныму аэропорту Николаев». Какова вероятность того, что череда «кризисных» руководителей прошла эту проверку?

В случае, если для работы на КП необходимо специальное разрешение СБУ, то, вероятно, похожий допуск нужен и визитерам в аэропорт. Однако, несмотря на это, с легкой руки, теперь уже не первого заместителя главы Николаевского облсовета, а простого депутата Михаила Соколова на территорию КП беспрепятственно попадают «инвесторы», вслед за которыми с территории аэропорта улетает ИЛ-76, предыдущие собственники которого должны предприятию более 2 миллионов гривен за стоянку. Интересно, была ли поставлена Служба безопасности Украины в известность о приезде инвестора на режимный объект? И не был ли прилет таинственной делегации «смотринами» для ИЛ-76?

Занимательный факт, что схему того, как можно забрать самолет с территории КП, в интервью одному из изданий раскрывал сам бывший директор КП «МАН» Константин Жело.

- Об одной из таких схем и рассказал Константин Жело. На самом деле, самолеты, которые вывозили из аэропорта на распил, не являются собственностью предприятия. Но они находились на территории КП, правда, за это не платили официальную арендную плату. Через несколько лет появляется новый владелец, заявляет о своих правах на самолет, заключает с руководством аэропорта новый договор. Оплачивает копеечную аренду площадки, затем вывозит сам самолет и распоряжается им по собственному желанию. Благо, ворота всегда были открыты. Долги же постоянно накапливались, а искать предыдущих владельцев никто не хотел. Или имел личный интерес. Таким образом с 30 бортов, находившихся на территории, осталось только пять. И их бы не осталось, если бы не изменилось видение возобновления работы аэропорта со стороны областных властей, - пишут «Николаевские известия» в одном из своих выпусков.

Вот только видение вроде бы изменилось, пришли новые лица, а схемы, как показывает история с ИЛ-76 остались.

Новые лица, старые схемы

Спустя две недели, после того, как с территории охраняемого КП улетел ИЛ-76, предыдущие собственники которого должны были 2 миллиона за стоянку, на депутатскую комиссию Николаевского областного совета по вопросам бюджета пришел нынешний директор николаевского аэропорта, некий Андрей Семенов. Пришел Семенов за 6 миллионами, которые по его словам нужны на выплату зарплат работникам аэропорта.

Как рассказал на комиссии Семенов, для спасения ситуации на КП, его работников перевели на четырехчасовой рабочий день по 3 дня в неделю. Занимаются работники КП «восстановлением периметра», то есть попросту по 12 часов в неделю около 50 работников КП убирают территорию аэропорта. Как пояснил Семенов это делается для того, чтобы облагородить территорию для привлечения инвестора. После объяснений Семенова, у депутатов бюджетной комиссии возник вопрос, каким образом тот планирует выплатить зарплаты, если счета арестованы.

- Как можно дать средства, это все-таки очень большие средства, больше шести миллионов. Где уверенность в том что наши 6 миллионов не полетят туда, куда полетел самолет?, - спросила тогда у Семенова депутат Татьяна Демченко. - Эти деньги пойдут на погашение задолженности, потому что в «Мегабанке» существует не арестованный счет бюджетный, именно для выплаты зарплат. Это бюджетный счет, его нельзя арестовать. Это не те, что мы открывали. Это специальный, трансферный счет. Он транзитный, - заверил депутатов Семенов.

Помимо вот такого заявления, Семенов раскрыл еще одну схему, которую придумали для выведения аэропорта из кризиса. Для этого, планировалось вывести арестованное имущество аэропорта в «Агентство развития Николаевщины».

- Имущество из-под ареста, которое было наложено по ДВСам(исполнительной службой, - ПН), чтобы передать в Агентство развития, председатель Административного суда Князев (глава Административного суда Николаевской области, - ПН) лично рассматривал это дело и удовлетворил его, сняв арест. Но вмешались контрагенты, которым мы должны, аэропорт должен денег, а именно Кияновские предприятия, обжаловали это решение и оно не набрало законной силы, - рассказал на комиссии Семенов.

Примечательно, что к предприятию, о котором говорил Семенов имеет отношение экс-руководитель КП «Международный аэропорт «Николаев» Константин Жело. При этом, судя по фото, которое у себя на странице в Facebook опубликовал Жело, следует, что он тоже принимал делегацию инвесторов, после которых улетел ИЛ-76. Вот только на этот раз Жело был в качестве руководителя новой структуры – Коммунального предприятия «Агентство развития Николаевщины». Да, того самого, в управление которому через суд хотели вывести имущество аэропорта. Напомним, что именно это предприятие готовило документы для встречи с инвестором, проштамповав к визиту делегации документы фейковой печатью.

«Уволенный с поста первого заместителя главы Николаевского областного совета Михаил Соколов со своей гоп-компанией встречает в николаевском аэропорту каких-то мнимых «инвесторов» Как кто он их встречает? Кто его на это уполномочил? Кто разрешил водить по стратегическому объекту, которым является аэропорт, иностранных граждан? Получали ли директора КП «Агентство Развития» Константин Жело и КП «МАН» Андрей Семенов поручения от губернатора Алексея Савченко на переговоры с «иностранцами»? Вопросов, на самом деле, очень много», - писал тогда у себя на странице в социальной сети Facebook написал николаевский журналист, глава Центра аналитических исследований Андрей Сенченко, называя происходящее «убожеством, граничащим с откровенным мошенничеством».

При этом он напоминал, что, будучи первым замом главы Николаевского областного совета, Михаил Соколов «продавил» назначение Константина Жело на должность директора КП «Агентство развития».

«Распоряжение за две недели до представления губернатором Алексея Савченко подписал Вячеслав Бонь. Чем примечателен Жело? А примечателен он тем, что хвастался восстановлением упавшего забора и покосом травы в аэропорту, будучи директором КП «МАН». Позже, вместо Жело, Соколов протащил на должность директора аэропорта другого своего человека – Семенова, по поводу которого возмущались депутаты облсовета», - писал Сенченко, который и опубликовал документы, проштампованные фейковой печатью.

Но вернемся к нынешнему директору аэропорта Андрею Семенову.

- На протяжении более полутора лет руководителя на постоянном основании, который назначен решением сессии областного совета в аэропорте не было. На сегодняшний день и предложений нет. Вы боитесь (подавать свою кандидатуру, - ПН) или Вам не доверяют?, - спросила как-то у Семенова на все той же бюджетной комиссии депутат Татьяна Демченко . - Я не боюсь, я сдерживаю предприятие эти три месяца. Я согласился зайти на «мертвое» предприятие и удержать эти долги, чтобы они не росли. И удержал, - заявил тогда на комиссии Семенов.

Однако это не так. Об этом свидетельствуют последние судебные решения, которые опубликованы в реестре. К примеру, 25 октября 2016 года, когда Семенов уже был и.о., Хозяйственный суд Николаевской области провел заседание, на котором КП «получило» еще 106 тысяч гривен долга. Примечательно, что представителя КП на этом заседании не было.

- Учитывая, что согласно Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Коммунальное предприятие Международный аэропорт Николаев зарегистрировано по адресу: 54017, Николаевская обл., Николаевский район, село Баловное, ул. Киевское шоссе, 9, суд пришел к выводу о совершении всех необходимых действий по уведомлению ответчика о рассмотрении дела и о достаточности в материалах дела документальных доказательств для разрешения спора по существу в отсутствие полномочного представителя ответчика, - говорится в тексте решения.

Не пришел представитель аэропорта и на другой суд. Как известно, 23 ноября Хозяйственный суд Николаевской области принял решение об открытии производства по иску фирмы «Николаевская городская управляющая компания по обслуживанию недвижимости» к коммунальному предприятию «Международный аэропорт «Николаев» о взыскании задолженности по одному из договоров за якобы выполненные работы. Первое заседание по рассмотрению дела было назначено на 6 декабря, однако из-за неявки сторон оно не состоялось.

После того, как информация о иске к КП «МАН» была опубликована, депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил о том, что это люди БЮТовца Соколова в суде «друг против друга» пытаются повесить на аэропорт «Николаев» еще 125 тысяч долга.

В частности, по информации Барны, фирма, подавшая в суд на КП «МАН», среди основных видов деятельности, которой «монтаж водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования и штукатурные работы» была создана только в марте 2016 года и имеет уставной фонд всего 100 гривен. Но интересно другое - директором данной фирмы значится юрист юридической фирмы «ОперЮрПом», помощник депутата областного совета от БЮТ Игоря Ивануны, некий Илья Шевченко.

В своем заявлении Барна акцентировал внимание на том, что представлять интересы коммунального предприятия КП «МАН» будет его новый и.о. директора Андрей Семенов (ставленник Михаила Соколова), который, до недавнего прошлого, работал юристом в ООО «Юридическая компания «ОперЮрПом», где юристом значится и подавший в суд Илья Шевченко(директор ООО «Городская управляющая компания по обслуживанию недвижимости»).

Примечательно, что среди конечных бенефициаров ООО «Юридическая компания «Оперюрпом» значатся директор «Колледжа прессы и телевидения» Глеб Головченко и юрист Максим Коваль, который, как известно, являлся адвокатом все того же Михаила Соколова в деле о взятке Николая Романчука. Помимо этого Максим Коваль также является адвокатом находящегося «в бегах» Геннадия Левченко - советника председателя Николаевского областного совета.

Стоит отметить, что Максим Коваль имеет отношение не только к Михаилу Соколову, но и к партии «Батьківщина» в целом. По крайней мере, так было в 2010 году, когда на выборах президента Украины Максим Коваль был представителем областной избирательной комиссии по 129 округу от Юлии Тимошенко.

Вырисовывается довольно интересная картина. Не правда ли?

Ситуация вокруг аэропорта набирает оборотов

Спустя несколько дней после публикации об улетевшем самолете, и.о. директора КП «МАН» Андрей Семенов подает в суд иск «о защите чести и достоинства» на депутата Николаевского облсовета, главу бюджетной комиссии Федора Барну. В этом иске, Семенов требует признать всю информацию об улетевшем ИЛ-76, которую озвучил Барна недостоверной и просит, чтоб депутат опроверг ее.

Спустя неделю после подачи Семеновым иска в суд, неизвестные в масках Дедов Морозов жестоко избиваю Федора Барну и его госпитализируют с травмой головы и рубленой травмой ноги. При этом на странице и.о. директора аэропорта появляется вот такой текст:

«Фёдору Петровичу скорейшего выздоровления конечно, но мне интересно 19.12 на судебное заседание в Новоодесский суд где он ответчик по моему иску, он явиться или будет болеть? Мне ехать или нет?»

В свою очередь Федор Барна связывает свое избиение с политической деятельностью. В частности, со своими попытками разбираться с происходящем в КП «Международный аэропорт «Николаев».

- Я думаю, это (нападении на него, - ПН) связано с моей политической деятельностью. Когда вы напечатали статью про аэропорт, у меня был разговор с исполняющим обязанности директора предприятия (Андреем Семеновым, -ПН). Я его встретил через несколько дней на пятом этаже в приемной у Боня. Он требовал от меня опровержения. Мы с ним общались на повышенных тонах, и он мне сказал: «Пора с тобой говорить в другом месте, с тобой разберутся». Я его спросил, это он мне так угрожает? На что он ответил, что подаст в суд. До этого у меня все было отлично, не было ни с кем никаких проблем», - заявил Барна в комментарии «Преступности.НЕТ».

Что касается Семенова, то тот заявил, что не обращался к кому-либо, чтобы в тот или иной способ повлиять на Федора Барну.

В случае, если депутата Николаевского областного совета избили люди, по заказу Михаила Соколова и его «кризисных» мэнеджеров, то ясно одно - эти люди готовы пойти на все для достижения своих целей. Также очевидно, что ситуация вокруг аэропорта накаляется.

Буквально на днях, временный руководитель КП Семенов открыто завил, что «Агентство развития Николаевщины» создавалось для банкротства КП «МАН». Помимо этого, Семенов заявил, что единственным реальным путем вывода КП «МАН» из долговой ямы он видит в процедуре его банкротства.

Как известно, когда в облсовете обсуждалась идея создания «Агентства развития Николаевщины» среди главных инициаторов значился Соколов и беглый помощник главы облсовета, друг Соколова Геннадий Левченко. При этом все это подавалось, что КП создается для привлечения грантов средств и инвестиций. Докладывала начальник управления по коммунальной собственности ОГА Ольга Видина.

Учитывая то, что депутаты Николаевского областного совета имеют посредственное отношение к управлению аэропортом и в целом коммунальной собственности, давйте обратим свое внимание не на политиков, а на чиновников.

Анти кризисное управление Николаевской ОГА

Можно долго изучать официальные документы, которые расскажут о том, как пришел аэропорт в упадок, можно долго слушать неофициальные истории причастных к кризису на предприятии, а можно посмотреть заседание какой-нибудь из комиссий Николаевского областного совета. Или любого заседания чиновников Николаевской ОГА.

К примеру, на одном из таких собраний, как раз обсуждалось состояние, в котором находится КП «Международный аэропорт «Николаев». Однако никто из трех начальников структурных подразделений не дал ответ на простой вопрос: «Какая стратегия развития у предприятия? Куда оно движется». Начиная с 2007 года, вопрос о судьбе этого предприятия обсуждался не раз, однако ответа, так получено не было. Все эти распоряжения о разработке концепции, стратегии ни к чему не приводят. Руководители предприятия даже не видят смысла что-то придумывать, так как знают, что придут к депутатам и будут шантажировать их своими работниками, требуя зарплат за счет бюджетных средств.

На таких заседаниях зачастую иногда кажется, что вся наша страна начала свое движение с получением независимости. И вот она катится, вокруг от того, что она движется, все работает, а те, кто, якобы, должен руководить этим процессом и направлять его, попросту не знают, как это делать. То же и с аэропортом, который завис в воздухе во время затяжного пике. Он как бы завис в воздухе, рашая где приземлиться, в городской собственности, в областной, стать ангаром для самолетов инвесторов или найти новое место для своего развития. Аэропорт завис, но время не стоит на месте. И пока КП находится в пике, люди Соколова или другого предприимчивого, замечающего все, что лежит не так человека, возможно, готовят план, по которому ,а виной всему этому бездействие чиновников, правоохранителей и, отчасти, жителей Николаевщины, которые не спрашивают с тех, кому платят зарплаты, почему они должны ехать в Одессу, в Херсон или Киев, чтобы полететь отдохнуть во время отпуска.