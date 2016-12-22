В Николаеве депутаты горсовета утвердили новую структуру мэрии

В четверг, 22 декабря, в Николаевском городском совете проходит 13-я сессия, на которой депутаты рассмотрят предложенный мэром Александром Сенкевичем состав нового исполнительного комитета горсовета, а также бюджет города на 2017 год.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Кроме того, депутатам будет предложено проголосовать за новую структуру городского совета, и внести ряд изменений в некоторые комплексные программы.

Предлагаем вниманию читателей онлайн-трансляцию из сессионного зала

Хронология событий сессии городского совета

15:09 В заседании сессии был объявлен перерыв до пятницы, 23 декабря.

15:05 Проект решения «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Николаевского городского совета от 13.06.2016 № 541 «Об утверждении штатного расписания коммунального учреждения Николаевского городского совета «Агентство развития Николаева», которым предполагается увеличение заработной платы работникам агентства, после обсуждения в сессионном зале был перенесен на следующее пленарное заседание Николаевского городского совета.

14:31 Депутаты проголосовали за увеличение статутного фонда КП «Николаевводоканал» на 10 миллионов гривен.

14.20 Депутаты 36-ю голосами поддержали создание целевого фонда энергосбережения Николаевского городского совета.

14.07 Николаевский городской совет поддержал создание коммунального учреждения "Центр энергоэффективности Николаева".

13.26 Депутаты утвердили количественный состав исполнительного комитета Николаевского городского совета - 21 человек.

13.21 Депутат от "Оппозиционного блока" Александр Омельчук заявил о сложении полномочий, так как согласно Закону Украины "О местном самоуправлении" он, как депутат не может быть членом исполкома. Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова сообщила, что проект решения о снятии с Омельчука будет подготовлен на второе пленарное заседание 13-ой сессии.

12.45 Спустя более часового обсуждения проекта по утверждению новой структуры Николаевского городского совета, депутаты 34 голосами поддержали предложенную Сенкевичем структуру.

12.38 После того, как новоназначенный заместитель Антон Турупалов передал аппарату совета схематическую табличку структуры мэрии, с трибуны сессионного зала Николаевского городского совета глава фракции "Наш край" Олег Крисенко заявил, что его фракция не будет поддерживать проект решения предложенной структуры. По словам Крисенко, увлечение штата Николаевского городского совета повлечет за собой значительный затраты из бюджета, а вопрос эффективной работы такой структуры под большим вопросом.

12.30 В ходе обсуждения проекта структуры Николаевского городского совета депутат от фракции "Наш край" Владислав Ентин заявил о том, что по подсчетам депутатов на увеличенный на 200 человек штат мэрии из бюджета города дополнительно будет уходить около 50-80 миллионов гривен. Депутаты продолжают обсуждать вопрос структуры.

11.55 Первым вопросом на рассмотрение депутатов предложен проект решения об утверждении структуры Николаевского городского совета. По словам городского головы Николаева Александра Сенкевича, штат мэрии будет состоять из 1050 человек.

11.26 Депутаты 36 голосами утвердили повестку дня.

11.11 По словам Сенкевича, в новом проекте решения в состав исполкома он хочет внести 17 человек, вместо первоначально предложенных 21 человека.

Вместе с тем, по информации "Преступности.НЕТ" изменения в персональный состав исполнительного комитета Николаевского городского совета связаны с тем, что "Наш край" отказывается голосовать за повестку дня и проекты решений.

- Значит ли это то, что продолжает работать ситуативное большинство. которое образовалось на прошлой сессии? - спросил глава фракции "Наш край" Юрий Гранатуров.

Первоначальный состав исполнительного комитета.

11.09 Во время обсуждения повестки дня, аппарат Николаевского городского совета раздал депутатам новый проект решения "Об исполнительном комитете Николаевского городского совета". Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко"Солидарность" Владимир Криленко.

- Нам только что раздали проект решения с одними фамилиями, сейчас нам раздали другой проект решения. Объясните, пожалуйста, каким образом за 15 минут поменялся состав исполнительного комитета Николаевского городского совета, - заявил Крыленко.

11.02 В ходе обсуждения повестки дня, депутат от "Самопомощи" Ростислав Филевский спросил о том, был ли обнародован проголосованный проект решения

10.50 Депутаты Николаевского городского совета приступили к работе. Всего зарегистрировался 51 депутат.

10.05 В розданной повестке дня 8 вопросов, среди которых утверждение исполнительного комитета, утверждение структуры, создание коммунального учреждения "Центр энергоэффективности Николаева", утвердят положение о целевом фонде энергосбережения, внесут изменения в решение горсовета по КУ "Агенция развития Николаева", внесут изменение в устав КП "ЭЛУ-автодорог", внесут изменения в устав МКП "Николаевводоканал", а также в устав других коммунальных предприятий города Николаева.

Что касается рассмотрения бюджета Николаева на 2017 год, то он будет рассмотрен на втором пленарном заседании 13-ой сессии Николаевского городского совета, в пятницу 23 декабря.