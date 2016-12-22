Отношение американцев к России ухудшилось до уровня времен Холодной войны

Положительное отношение жителей Соединенных Штатов к россиянам упало до уровня 1980-х.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на исследование Чикагского совета по глобальным вопросам, передает «Новое время».

Так, в декабре 2016-го американцам предложили оценить свое отношение к РФ по стобалльной шкале (где 0 - очень плохое отношение, а 100 баллов - очень хорошее). В итоге средний уровень симпатии к России составил 32 балла (при том, что еще в июне 2016-го он составлял сорок баллов).

Схожий показатель (31 балл) имел место в начале перестройки в Советском Союзе в 1986 году.

Социологи полагают, что ухудшение позиций России связано с публикацией данных о российском вмешательстве в избирательный процесс в США.

Вместе с тем, средняя благосклонность к Китаю у американцев составляет 41 балл, к Мексике - 55, к Канаде - 76.

Напомним, после победы Трампа Пентагон не включил Россию в список главных угроз США.