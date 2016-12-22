Рада, приняв Госбюджет на 2017 год, наказала аграриев по НДС и наша область по экономике в аграрном секторе пойдёт на спад, - Кормышкин

Юрий Кормышкин Верховная Рада Украины, приняв Госбюджет на 2017 год, наказала аграриев по НДС и с первого января 2017 года наша аграрная область по экономике в аграрном секторе пойдёт на спад.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал депутат Николаевского областного совета, аграрий Юрий Кормышкин.

"Давайте примем бюджет Николаевской области на следующий год без популизма. Верховная Рада (принимая Государственный бюджет 2017 года) наказала аграриев по НДС и все молчат. С первого января 2017 года наша аграрная область по экономике в аграрном секторе пойдёт на спад. Люди, любите свою страну и область!!!", - призвал Юрий Кормышкин.

Стоит отметить, что в следующем году, согласно Госбюджета 2017 года, сумма НДС, которая аккумулируется на спецсчетах и может использоваться для производственных нужд аграриев, была убрана. Другими словами, теперь аграрии лишились возможности возврата НДС из бюджета.