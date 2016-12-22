«Это быдло тоже должно когда-то получить»: Кужель в прямом эфире облила водой «радикала» Мосийчука

Во время прямого эфира ток-шоу Шустер LIVE при обсуждении основных показателей принятого Государственного бюджета Украины на 2017 года произошла перепалка между народным депутатом от «Батькивщины» Александрой Кужель и нардепом от «Радикальной партии» Игорем Мосийчуком.

Соответствующее видео размещено на видеохостинге YouTube.

«Вы грабили 25 лет страну и первые начали (использовать – ПН) офшоры. Пусть вам Лещенко расскажет», — Мосийчук кинул обвинение в адрес Кужель.

На ответную реплику Кужель о том, что Онищенко может рассказать намного больше, чем Сергей Лещенко, Мосийчук напомнил, что «Батькивщина» продала должность министра экологии.

В эмоциональной дискуссии Кужель плеснула водой в своего коллегу из «Радикальной партии», добавив на успокаивающие фразы сидящих рядом коллег-депутатов:

«Это быдло тоже должно когда-то получить».

На своих страницах в социальных сетях народные депутаты прокомментировали инцидент:

Напомним, ранее в Раде у трибуны нардеп Кужель устроила потасовку с комбатом Тетеруком.