Депутаты, спустя более часового обсуждения, утвердили новую структуру Николаевского горсовета

В Николаеве депутаты, спустя более часового обсуждения, утвердили новую структуру Николаевского городского совета и ее исполнительных органов.

Соответствующее решение было принято в ходе первого пленарного заседания 13-ой сессии Николаевского городского совета в четверг, 22 декабря.

Так, в ходе короткой презентации, городской голова рассказал о том, что штатная численность николаевской мэрии увеличится до 1050 человек.

- На сегодняшний день численное количество увеличится. Позвольте объяснить Вам, почему. На сегодняшний день государство делегирует органам самоуправления максимальное количество полномочий. Это и полномочия государственного архитектурно-строительного контроля, полномочия регистрации имущественных прав и лиц. К примеру, в Виннице уже передана регистрация транспортных средств. Также некоторые департаменты и управления появляются как дань времени. На сегодня Украина обеспокоена своей энергетической безопасностью, поэтому это тренд николаевского местного самоуправления – создание органов, которые будут заниматься энергосбережением и внедрением инновационных технологий, - заявил Сенкевич.

По словам Сенкевича, на данный момент времени Минрегионбуд также рассматривает возможность выведения Центров предоставления административных услуг в отдельные КП. Такие перемены, в том числе, и обусловливают увеличение численности Николаевского горисполкома.

В свою очередь, депутат от «Самопомощи» Ростислав Филевский заявил, что проект решения о структуре выносится на рассмотрение с нарушением законодательства. Также он отметил, что в течение последних нескольких месяцев отправлял ряд запросов для того, чтобы ознакомиться с новой структурой, однако ответов не получил. Помимо этого, по его словам, предложенный проект решения не объясняет принцип работы структуры и не показывает штатное расписание работников мэрии.

В ходе обсуждения проекта структуры Николаевского городского совета депутат от фракции "Наш край" Владислав Ентин заявил о том, что, по подсчетам депутатов, на увеличенный на 200 человек штат мэрии из бюджета города дополнительно будет уходить около 50-80 миллионов гривен.

Также возмущение депутатов вызвало то, что у депутатского корпуса нет на руках структурной схемы, о которой говорит Сенкевич. После того, как новоназначенный заместитель Антон Турупалов передал аппарату совета схематическую табличку структуры мэрии, с трибуны сессионного зала Николаевского городского совета глава фракции "Наш край" Олег Крисенко заявил, что его фракция не будет поддерживать проект решения предложенной структуры. По словам Крисенко, увлечение штата Николаевского городского совета повлечет за собой значительные затраты из бюджета, а вопрос эффективной работы такой структуры под большим вопросом.

После долгих споров, депутаты все-таки поддержали предложенную Сенкевичем структуру. Проект решения поддержало 34 депутата.

Стоит отметить, что депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Ростислав Филевский в апреле этого года разработал и предложил свой вариант структуры исполнительных органов Николаевского городского совета, согласно которой по его плану численность работников мэрии сократится «с 846 единиц до 441 с полным сохранением функционала и полномочий».

Как известно, еще 24 ноября 2015 года, после первой торжественной сессии нового созыва городского совета мэр Николаева Александр Сенкевич провел встречу с главами всех четырех фракций, с которыми было договорено с депутатами Дятловым, Исаковым, Крисенко и Крыленко создать рабочую группу по созданию проекта новой структуры исполкома горсовета, так как, как сказал новоизбранный мэр, он собирается поменять эту структуру, потому что, по его мнению, она не совсем эффективна.

Также ранее сообщалось о том, что глава фракции «Оппозиционный блок» Николаевского городского совета Игорь Дятлов заявил, что его фракция поддержит структуру горисполкома только при условии, если будет принята его предвыборная программа «Теплый дом», отметив при этом, что возглавить направление по энергоэффективности должен депутат от «ОБ».

После того, как на одной из последних сессий Николаевского городского совета, 19 сентября, депутаты Николаевского горсовета распустили исполком, а мэр Николаева Александр Сенкевич подписал это решение, было анонсировано, что состав нового он предложит на ближайшей сессии.

Ранее также сообщалось о том, что городской голова Николаева заявил, что старый «гранатуровский» исполком будет сменен после принятия новой структуры мэрии Николаева.