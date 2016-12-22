Савченко исключили из украинской делегации в ПАСЕ

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Верховная Рада проголосовала за исключение нардепа Надежды Савченко из украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

Ранее профильный комитет Рады рекомендовал исключить народного депутата Надежду Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ.

Как отмечается, это обусловлено тем, что на сегодняшний день изменились обстоятельства, при которых нардеп была избрана в состав делегации.

Как известно, Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР". Позже эту информацию подтвердил главарь боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий.

Напомним, вместо Залищук и Найема Украину в ПАСЕ будет представлять Новинский.

Роман Свиридов

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