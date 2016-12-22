Вместо сложивших полномочия депутатов в Николаевский облсовет заходят экс-начальник «Вознесенского лесхоза» и сотрудник «Зори»

Фракция партии «Відродження» в Николаевском областном совете пополняется двумя депутатами – Юрий Крет и Владислав Басс приходят на места Олега Мудрака и Сергея Сидорука, чьи полномочия были досрочно прекращены.

Юрий Крет Владислав Басс

Об этом сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ» народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк.

- Олег Мудрак не может выполнять свои обязанности в связи с продолжительным отъездом; Сергей Сидорук – в связи с работой за пределами города. Партия «Відродження» и лично я выражаю искреннюю благодарность депутатам Олегу Мудраку и Сергею Сидоруку за их вклад в развитие Николаевщины, за искреннюю, честную и принципиальную позицию во время работы в областном совете, - отметил нардеп.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Владислав Басс - начальник производственного участка ГП «Зоря»-«Машпроект», а Юрий Крет - директор ООО «Валиде-ЮГ» из Вознесенска, в прошлом он возглавлял «Вознесенский лесхоз».