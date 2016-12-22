Дятлов попросил Сенкевича выяснить, выполнила ли глава Николаевского облсовета договоренности по облтеплоэнерго

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов попросил мэра Николаева Александра Сенкевича предоставить депутатам информацию о том, были ли выполнены со стороны главы областного совета Виктории Москаленко договоренности, которые были достигнуты по вопросу выделения средств на погашение задолженности по заработной плате перед работниками ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» между руководством Николаевской области городом Николаевом.

Свою просьбу Игорь Дятлов озвучил в ходе обсуждения вопроса об увеличении уставного капитала КП «Николаевводоканал».

Как известно, на президиуме областного совета 6 декабря, на которой присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич, было принято решение, что депутаты горсовета должны будут рассмотреть вопрос о выделении финансовой помощи ГКП «Николаевводоканал» на погашение долга перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

- Мы вкладывали деньги в наше коммунальное предприятие, для того, чтобы оно рассчиталось, в том числе, с долгом перед областным коммунальным предприятием теплоэнерго. Мы прекрасно помним, как на прошлой сессии была достаточно сложная социальная проблема, связанная с областным коммунальным предприятием, вплоть до того, что звучали угрозы со стороны коллектива, что они могут отключить отопление в городе. Депутаты Николаевского городского совета вошли в ситуацию областного предприятия и мы выделили средства из бюджета, для того, чтобы была возможность хотя бы частично погасить задолженность по заработной плате, - напомнил Дятлов.

При этом он добавил, что по договоренностям, которые были достигнуты между главой Николаевского областного совета викторией Москаленко и Александром Сенкевичем были достигнуты договоренности, согласно которым деньги на зарплаты работникам «Николаевоблтеплоэнерго» должен был выделить и облсовет.

- Мы читали в СМИ, что у Вас были встречи с главой областного совета Москаленко и было обещано, что после того, как мы проголосуем и выделим средства из городского бюджета, также будут выделены деньги из областного бюджета, для того, чтобы полностью рассчитаться с задолженностью перед коммунальным предприятием облтеплоэнерго. В связи с этим у меня к Вам просьба. Сейчас бюджет области уже проголосован, об этом написали средства массовой информации. У меня есть информация, что некоторые депутаты областного совета поднимали вопрос перед главой областного совета о том, что обещание о выделении дополнительного ресурса областному коммунальному предприятию не выполнено и в бюджете его нет. При этом есть комментарий, который я прочитал, опять же в средствах массовой информации: Москаленко, как глава областного совета говорит, что того, ресурса, который выделил город достаточно для того, чтобы полностью рассчитаться с задолженностью по заработной плате перед нашими горожанами, которые работают в облтеплоэнерго, - сказал Дятлов.

После чего обратился к Сенкевичу с просьбой предоставить информацию о том, выполнил ли Николаевский областной совет те договоренности, которые были достигнуты между городом и областью.

- Прошу Вас, Александр Федорович, все-таки до завтра подготовить информацию, чтобы мы понимали, чтобы у нас в январе месяце не дай Бог не случилась та же ситуация, которая была две недели назад. Чтобы у нас была информация о том, хватит ли ресурса, который мы выделили на погашение задолженности по заработной плате и выполнила ли глава областного совета те договоренности, которые у Вас с ней были, - обратился Дятлов к Сенкевичу.

В ответ на это Сенкевич отдал распоряжение профильному заместителю Валентину Гайдаржи, чтобы тот подготовил и отправил письмо на имя главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко для того, чтобы она предоставила информацию о том, хватит ли тех денег, которые выделили из городского бюджета «Николаевводоканалу» на выплату зарплат работникам облтеплоэнерго.

Как известно, на сегодняшний день предыдущий руководитель «Николаевоблтеплоэнерго» Виталий Бородин находится под следствием, ему объявлено о подозрении в растрате средств предприятия.

Напомним, что в августе 2016 года в прокуратуре Николаевской области заявили о совместном со Службой безопасности Украины разоблачении схемы растраты и присвоения 3 миллионов гривен бюджетных средств при участии ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

А в октябре СБУ заявила, что уличила «Николаевоблтеплоэнерго» в разворовывании еще 2,5 миллионов гривен на установке тепловых счетчиков. При этом на данный момент судьба ни первого, ни второго открытых производств не известна. Как и не известен тот факт, объявлено ли было кому-либо о подозрении.

Также ранее сообщалось, что руководящий состав ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», несмотря на миллионные убытки предприятия, выделил себе на премии 2,5 миллиона гривен, а также заказал ремонт нового легкового автомобиля «Subaru» за 500 тысяч гривен.

Как известно, руководство КП «Николаевоблтеплоэнерго» было полностью заменено новым менеджментом, который утвердил экс-глава Николаевской ОГА Вадим Мериков. Ранее сообщалось, как в декабре 2014 года тогда бывший директором КП «Николаевоблтеплоэнерго» Владимир Березницкий заявил, что по требованию советника председателя Николаевской облгосадминистрации Ярослава Филатова на должности заместителей директора КП «Николаевоблтеплоэнерго» были введены два человека, так называемых «смотрящих», которые стали заниматься попытками вывода средств из предприятия, заставляя сотрудников делать откаты и «дерибанить» имущество. Речь шла о заместителях Игоре Радченко и Павле Шпаке. После этого Вадим Мериков уволил Владимира Березницкого, заявив, что старое руководство предприятия не эффективно.

Отметим, что коллектив коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» требовал от депутатов выделить 6,9 миллионов гривен на погашение существующей задолженности по заработной плате. На сегодняшний день долг вырос до 7,9 миллиона и люди готовы бастовать, перекрывая мосты в городе. При этом на предприятии сохраняется тенденция к росту долга.

Кроме того, как известно, исполняющий обязанности директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Виталий Бородин является учредителем компании «Укрэнергосервис», которая фигурирует в аудиторском отчете, как компания, из-за которой «Николаевоблтеплоэнерго» понесла убытки. В связи с этим, Госфининспекция постановила принять меры по возмещению с ООО «Компания Укрэнергосервис» средств в сумме 4 миллиона 349 тысяч 441 гривен.