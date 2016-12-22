Нардеп от Оппоблока предлагает законодательно запретить приватизацию стратегических предприятий во время АТО

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает запретить приватизацию стратегических предприятий в условиях кризиса.

Об этом он сообщил во время брифинга в Верховной Раде.

"Мы внесли законопроект, который запрещает, накладывает прямой запрет на приватизацию портов и «Укрспирта» до окончания антитеррористической операции. Те, кто хочет сегодня приватизировать, а фактически разворовать последние высоколиквидные предприятия в нашей стране – он или вор, который хочет их приватизировать за копейки, или открытый враг Украины. И мы будем настаивать, чтобы запрет о приватизации предприятий до окончания антитеррористической операции был принят в Верховной Раде", - подчеркнул народный депутат.

Говоря о поданном законопроекте, Вилкул подчеркнул, что сегодня Украину уничтожает коррупция во власти.