Нардеп от Оппоблока предлагает законодательно запретить приватизацию стратегических предприятий во время АТО

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает запретить приватизацию стратегических предприятий в условиях кризиса.
"Мы внесли законопроект, который запрещает, накладывает прямой запрет на приватизацию портов и «Укрспирта» до окончания антитеррористической операции. Те, кто хочет сегодня приватизировать, а фактически разворовать последние высоколиквидные предприятия в нашей стране – он или вор, который хочет их приватизировать за копейки, или открытый враг Украины. И мы будем настаивать, чтобы запрет о приватизации предприятий до окончания антитеррористической операции был принят в Верховной Раде", - подчеркнул народный депутат.
Говоря о поданном законопроекте, Вилкул подчеркнул, что сегодня Украину уничтожает коррупция во власти.
- К нам не просто не идут инвесторы. Они уходят, не веря нынешней власти. Показательно, что за 2016-й из также запланированных 17 млрд грн от приватизации Фонд госимущества получил только 5% - 83 млн грн. Продажа Одесского припортового завода превратилась в позор и детектив. Ни один серьезный иностранный институциональный инвестор не пришел. Более того, с 2014 года отток иностранного капитала из страны исчисляется миллиардами гривен, - сказал народный депутат.