Депутат Григорян покинул фракцию БПП в Южноукраинском горсовете

В ходе очередной сессии Южноукраинского горсовета, которая состоялась в четверг, 22 декабря, депутат Эрик Григорян заявил о выходе из фракции партии «БПП «Солидарность».

Этот депутат возглавлял данную фракцию, передает сайт «Маю право».

Издание отмечает, что весной из фракции БПП был исключён Александр Курдасов, также избранный от этой партии.

«Тогда депутаты от БПП – члены фракции решили, что пытаясь продвинуть свой личный вопрос, ради которого возможно он и пошёл в депутаты, Курдасов вышел за рамки фракционной и партийной этики. Ведь он голосовал против своего однопартийца Григоряна, когда последнего снимали с должности главы одной из постоянных депутатских комиссий. В итоге, из четырёх депутатов горсовета, избранных от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», во фракции БПП осталось всего три человека», - говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что фракция БПП фактически развалилась, лишившись своего главы, так как количества её членов теперь меньше минимального.

Стоит отметить, что в начале лета текущего года Эрик Григорян вышел из партии «БПП «Солидарность», от которой он баллотировался на местных выборах.