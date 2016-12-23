В Николаеве Департамент ЖКХ не смог закупить цистерны для перевоза питьевой воды – никто не заявился на тендер

Андрей Палько В текущем году Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета не смог закупить две цистерны для перевоза питьевой воды коммунальному предприятию «Николаевводоканал».

Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета горсовета в пятницу, 23 декабря.

- Мы планировали закупить две цистерны, но, к сожалению, мы провели две процедуры закупки, и ни один участник не изъявил желание принимать участие в этих закупках. Потому мы планируем продолжить эту работу в следующем году, - сообщил директор департамента Андрей Палько. - Мы отрабатывали с водоканалом по всем поставщикам, но я так понимаю, не было определённых возможностей у наших изготовителей предоставить соответствующую продукцию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в микрорайоне Варваровка из-за отсутствия канализации и водопровода, люди обустраивают выгребные ямы и пробивают скважины для воды, при этом нечистоты из выгребных ям впитываются в грунт, попадая в воду.