Россия подключила Крым к своей газотранспортной системе, - Путин

Россия подключила оккупированный ею полуостров Крым к своей газотранспортной системе. Это позволит начать поставки газа с материка в ближайшее время.

Об этом во время итоговой пресс-конференции за 2016 год сказал президент России Владимир Путин.

"Хочу вас проинформировать, что [государственное унитарное предприятие] "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым", - заявил он.

По его словам, это позволит в перспективе построить в Крыму две газовые электростанции.

"На пике нагрузок Крым потребляет 1200-1300 МВт, 800 МВт из них раньше обеспечивались из [материковой] Украины. Сегодня собственная генерация составляет где-то 1000-1100. Плюс мы добавили передвижные электростанции, получились где-то под 1300. А после того, как туда придет газ, - а он придет в течение ближайших двух-трех дней, - после этого начнется строительство двух электростанций в Крыму. Обе мощностью по 470 МВт. Это будет означать, что общая генерация составит около 2000 МВт", - сказал Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ незаконно добывает на шельфе Крыма миллиарды кубов украинского газа.