Надежду Савченко хотят выгнать из комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Исключенную из фракции «Батькивщина» Надежду Савченко с сегодняшнего дня перестанут пускать еще и на заседание постоянного комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом «24 каналу» рассказал ее коллега по комитету Андрей Тетерев из фракции партии «Народный фронт», передает «Гречка».

«Комитет единогласно проголосовал за вывод Савченко из состава парламентского комитета. Теперь это решение должен подтвердить весь депутатский корпус. Скорее всего, официальное расставание Надежды Савченко с полноценной законотворческой работой случится в начале 2017 года», - пишет издание.

В пятницу, 23-го декабря, голосов для результативного голосования по судьбе Героя Украины в зале не набралось. Более того, вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла в 14:00 утреннее заседание, когда на рабочих местах находились только 20 народных избранников.

На вчерашнем утреннем заседании, когда обсуждался вопрос о лишении Савченко мандата делегата ПАСЕ, члены Верховного Совета поочередно называли Савченко «гранатой Путина» и «торпедой Путина». Мол, Владимир Путин передал пленницу Украине, чтобы та помогала ему легализировать «ДНР» и «ЛНР».

Как известно, шквал критики в сторону Героя Украины Надежды Савченко обрушился после ее встречи в Минске с лидерами непризнанных донбасских «республик» Игорем Плотницким и Александром Захарченко.