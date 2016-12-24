«Я тут ни при чем, там Тимошенко хотела жить», – Ющенко рассказал о передаче Межигорья Януковичу

Бывший Президент Украины Виктор Ющенко категорически отверг свою вину в передаче резиденции Межигорье из государственной собственности в частную.

Об этом он заявил в интервью изданию «Новое время».

- Вот я тут совсем ни при чем, - заявил Ющенко.

Экс-президент рассказал, что, еще будучи премьером, посчитал правильным передать все резиденции с баланса правительства на баланс Государственного управления делами (ГУД), которое подчиняется президенту Украины. И уже парламент под руководством спикера Владимира Литвина передал резиденции с баланса ГУД для обслуживания парламента и далее Виктору Януковичу.

Журналисты напомнили Ющенко, что именно он подписал решение о передаче Межигорья. На это он парировал, что не мог не подписать его.

- Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко (лидер ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко,- ред.) собиралась жить, - сказал Ющенко.

Кроме того, Ющенко отметил, что ни разу не бывал в Межигорье после бегства Януковича в Россию.

Напомним, в октябре текущего года, спустя почти три года, ГПУ все же объявила о подозрении сыну Януковича по делу «Межигорья».