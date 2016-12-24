Экс-губернатор Одесской области заявляет, что люди Яценюка до сих пор контролируют порты и половину одесского припортового

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что лица из окружения экс-премьера Арсения Яценюка до сих пор контролируют администрацию портов Украины и половину Одесского припортового завода.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба канала.

"После его (Яценюка) увольнения мало что изменилось. У этой группировки под контролем осталась администрация портов Украины, фактически все морские ворота контролируют они. Им оставили многим "полакомиться" в области энергетики. Они до сих пор контролируют половину Одесского припортового завода", - заявил Саакашвили.

По словам экс-главы Одесской ОГА, окружение бывшего главы правительства имеет "своего человека" в руководстве ГПУ, и это помогает действовать безнаказанно.