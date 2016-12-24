Обама поручил создать при Госдепе США центр по борьбе с зарубежной пропагандой

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама поручил создать центр по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации.

Об этом говорится в подписанном президентом законопроекте о выделении средств Министерству обороны США, опубликованном на сайте Конгресса, передают "РБК-Украина".

Отмечается, что центр войдет в структуру Государственного департамента. Его созданием займутся госсекретарь, министр обороны, а также главы ряда смежных федеральных ведомств. Центр будет отслеживать и оценивать иностранные информационные материалы, которые представляют угрозу национальной безопасности США, а также "их союзников и партнеров".

"Если необходимо, центр должен обеспечить поддержку распространения материалов, "основанных на фактах". Кроме того, сотрудникам центра необходимо определять тренды зарубежной пропаганды и формировать ответную тактику, технику и процедуры для опровержения ложных сообщений. Также среди функций центра "выявления пробелов" в системе борьбы с дезинформацией и составление рекомендаций по их устранению", - сообщает издание.

Ранее Барак Обама подписал оборонный бюджет США, ограничивающий сотрудничество с РФ.