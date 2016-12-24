Будущий губернатор Одесской области Степанов признался, что Палица — его кум

Победитель конкурса на должность председателя Одесской ОГА Максим Степанов оказался кумом бывшего губернатора Игоря Палицы.

Об этом Степанов признался в интервью изданию «Страна».

Помимо прочего, он также прокомментировал свою связь с бывшем замминистра энергетики Игорем Диденко.

«С Игорем Диденко мы друзья, были партнерами в одном бизнесе, корпоративные права на который я продал. К этому бизнесу я уже не имею отношения. С Игорем Коломойским никаких отношений у меня никогда не было. Да, мы знакомы. Более того, Игорь Палица (соратник Коломойского, — Ред.), вас это, наверное, интересует, – крестный моего ребенка. Что еще? Яценюк? С ним мы знакомы», — сказал Степанов.

Многие уже заметили странность факта о крестном отце, поскольку Палица — иудей.

Отметим, Степанов знаком и с другим экс-губернатором Одесской области — Николаем Сердюком, так как работал его заместителем с 2008 и до весны 2010 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что конкурс на должность главы Одесской ОГА выиграл директор полиграфического комбината «Украина».