Одесская ОГА намерена отменить через суд бюджет области на 2017 год, разработанный облсоветом в ночь перед сессией

В Одесской областной государственной администрации намерены отменить через суд, принятый на сессии проект бюджета на 2017 год, в который облсовет внес ночью перед сессией существенные коррективы.

Об этом сообщила в ходе пресс-конференции исполняющая обязанности губернатора Одесской области Соломия Бобровская, сообщает Украинская Служба Информаци.

По ее словам, 23 декабря, на сессии каждый второй вопрос был вынесен без согласия с ОГА и профильными комиссиями, что является противозаконным. Альтернативные проекты облсовет принес к сессии, а многие депутаты даже не успели с ними ознакомиться.

"В ночь бюджетная комиссия разработала свою поправку к бюджету. Но профильный департамент финансов ОГА не подал свой вывод, хотя эта норма обязательна для исполнения. Вы найдете странные вещи в этом бюджете: к примеру, вместо ремонта Украинского театра и ТЮЗа запланирована вставка окон в жилом доме в Черноморске на лестничных пролетах, ремонт крыш в Одессе. Бюджет развития Одессы составляет 2,8 млрд грн. За эти деньги можно было сделать золотые крыши и балконы, которые не падали бы на голову людям", — отметила чиновница.

По словам Бобровской, бюджет развития области 2016 года был выполнен наполовину, что свидетельствует о некомпетентности облсовета и КП «Облтрансбуд», которое с нынешнего года вместо областного УКСа выполняет работы на всех соцучреждениях. К примеру, только по объектам капитального строительства (школы, сады и другие объекты) выполнение составило всего 37%, то есть больше половины из 187 млн грн оказались неосвоенными.

"Делать этот ночной дерибан, не зная как новый глава области отреагирует на это, было неправильно. Мы будем подавать в суд и пусть судьи дадут оценку законности такого решения", — заявила чиновница.

Глава департамента финансов Марина Зинченко отметила, что администрация разработала бюджет в полном соответствии с бюджетным кодексом, оставив в нем часть средств бюджета развития нераспределенными, чтобы можно было в начале года оплатить те работы, которые были начаты в 2016 году. Однако облсовет распределил их на свой лад. Речь идет о сумме более чем в 300 млн грн.

Зинченко утверждает, что ее даже не пригласили на заседание комиссии, где принимались так называемые поправки, которые полностью перекроили бюджет.

Руководитель департамента «Агенство по вопросам инвестиций и развития» Любовь Шипович также заметила, что еще один важный документ, перспективный план развития громад, был принят не тот, что подала ОГА, а альтернативный, который даже не видели депутаты. В итоге, избранники голосовали «вслепую». В итоге часть объединений в следующем году может остаться без средств, которые должны быть им выделены из госбюджета.

"Все остальные громады, которые формируются, останутся без финансирования на социалку, медицину и другие нужды", — отметила Шипович.

Такая же ситуация сложилась и в других направлениях. В частности, с финансированием кредитов на энергосбережение. Здесь также был принят свой вариант проекта. Кроме этого, все назначения директоров школ и других коммунальных учреждений принимались без согласования с ОГА.

В обладминистрации назвали данные решения незаконными и намерены оспаривать их в суде.

В итоге, по словам Марины Зинченко, область рискует жить по старому бюджету, расходуя 1/12 средств по смете 2016 года в каждом месяце, пока не будет принят законный бюджет.