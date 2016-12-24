На должность шефа одесского управления НАБУ претендуют бывший прокурор города, экс-шеф ГАИ и уволенные борцы с «оборотнями».

Об этом сообщает издание "Думская".

По информации издания, к участию в конкурсе на должность главы Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро (полномочия распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области) допущены 43 человека.

Как сообщили в НАБУ, 27 и 28 декабря претендентов ожидает тестирование на знание законодательства, после чего состоится собеседование. Дата проведения последнего пока не определена.

Изначально желающих занять этот пост было 57 человек. 14 из них отсеяли по причине несоответствия поданных документов требованиям закона. Среди них - сын экс-зампрокурора области, тоже видный сотрудник прокуратуры Дмитрий Плачков и бывший высокопоставленный налоговик из Кропивницкого Олег Озинковский.

Издание отмечает, что бывшие и действующие правоохранители, члены милицейских и судебно-прокурорских династий составляют абсолютное большинство кандидатов.

Так, в числе допущенных к тестированию можно обнаружить: Александра Волкотруба, экс-начальника управления внутренней безопасности одесской милиции; Виталия Голощака — бывшего прокурора Одессы; Люсьена Гордина — налоговика из Харькова; Юрия Григоренко — бывшего милицейского следователя; Виталия Джигу — еще одного бывшего милиционера, члена Украинской морской партии Сергея Кивалова; Юрия Дзюбу — преподавателя Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого; Александра Доброскока — прокурора из Харькова; Игоря Жураковского — сотрудника аппарата ГУНП в Одесской области; Елену Кроловецкую — прокурора из Кировоградской области; Дмитрия Крючкова — сотрудника ГУНП в Одесской области, бывшего УБОПовца; Александра Сомика — бывшего замначальника управления внутренней безопасности в Одесской области, уволенного после коррупционного скандала; Сергея Нейкова — бывшего первого заместителя прокурора Одессы, подпадающего под Закон «Об очищении власти»; Юлию Оногду — следователя из Днепропетровской области; Татьяну Пакуляк — первого заместителя начальника налоговой инспекции в Малиновском районе Одессы; Сергея Палатова — старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления внутренней безопасности Главного управления ГФС Украины в Днепропетровской области; Дмитрия Пастернака — полицейского из Тернопольской области; Дмитрия Руденко — полицейского из Винницкой области; Андрея Русаева — сотрудника НАБУ; Сергея Солдатова — заместителя начальника одесского управления Государственной судебной администрации; Евгения Стельмаха — бывшего заместителя начальника управления патрульной полиции Одессы, адвоката; Любомира Федорва — бывшего сотрудника УБОП; Валентина Цымбалюка — начальника районного управления юстиции в Ровенской области, бывшего милиционера; Александра Якимовича — бывшего начальника Госавитоинспекции в Одесской области.

Стоит отметить, что это уже третья попытка создать одесское теруправление НАБУ и назначить его начальника. В апреле 2016 года конкурс выиграл первый заместитель начальника Одесской таможни Семен Кривонос. Позже, однако, выяснилось, что он является фигурантом уголовного производства по вымогательству и получению взятки. Кроме того, у него обнаружилось незадекларированное имущество. Из-за разразившегося скандала Кривонос отказался от должности в НАБУ, вернувшись на работу в Одесскую таможню.

В июле был объявлен новый конкурс, но и он не состоялся из-за отсутствия кандидатов, соответствующих требованиям. Нынешний конкурс, третий по счету, объявили его 1 ноября. Прием документов завершился 15 ноября.