Одесса опустилась в рейтинге инвестиционной эффективности

В этом году Одесса заняла первое место в рейтинге инвестиционной эффективности городов Украины. Первенство, однако, долго удерживать не получилось: спустя месяц наш город опустился на 4 позиции.
Об этом сообщила Любовь Шипович, директор Агентства по вопросам инвестиций и развитию при Одесской ОГА, передает Украинская Служба Информации.
По словам Шипович, примерно за месяц Одесса потеряла 24 балла и опустилась на 5 позицию рейтинга.
Чиновница объясняет это действиями властей.
"Несколько рейдов на крупнейшие предприятия области людей в масках и возвращение старых правил на таможне очень успешно справились с отпугиваем инвесторов", — прокомментировала Любовь Шипович.