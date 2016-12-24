Одесса опустилась в рейтинге инвестиционной эффективности

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В этом году Одесса заняла первое место в рейтинге инвестиционной эффективности городов Украины. Первенство, однако, долго удерживать не получилось: спустя месяц наш город опустился на 4 позиции.

Об этом сообщила Любовь Шипович, директор Агентства по вопросам инвестиций и развитию при Одесской ОГА, передает Украинская Служба Информации.

По словам Шипович, примерно за месяц Одесса потеряла 24 балла и опустилась на 5 позицию рейтинга.

Чиновница объясняет это действиями властей.

"Несколько рейдов на крупнейшие предприятия области людей в масках и возвращение старых правил на таможне очень успешно справились с отпугиваем инвесторов", — прокомментировала Любовь Шипович.

Преступности.НЕТ

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