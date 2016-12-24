Одесса опустилась в рейтинге инвестиционной эффективности

В этом году Одесса заняла первое место в рейтинге инвестиционной эффективности городов Украины. Первенство, однако, долго удерживать не получилось: спустя месяц наш город опустился на 4 позиции.

Об этом сообщила Любовь Шипович, директор Агентства по вопросам инвестиций и развитию при Одесской ОГА, передает Украинская Служба Информации.