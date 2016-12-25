Почему преемником Саакашвили стал заместитель генерала Кравченко и кум Палицы

20 декабря состоялся конкурс на должность главы Одесской обладминистрации. Победителем был назван директор госпредприятия "Полиграфкомбинат Украина" Максим Степанов. Источники называли его кандидатуру "согласованной" еще за неделю до этого, что сразу же породило разговоры о предопределенности результатов и фиктивности самого конкурса.

"Страна" рассказывает, как в Госагентстве по вопросам госслужбы могут манипулировать результатами отбора и кому на должности губернатора нужен Степанов.

Как это было. Сито для тех, кому нечем заняться

В десять утра в здании на Прорезной, 15 собираются три десятка мужчин и женщин, решивших побороться за кресло губернатора Одесской области. Глава Нацагентства по вопросам госслужбы Константин Ващенко проводит инструктаж. Один из звездных кандидатов, экс-министр транспорта Евгений Червоненко, играет роль заядлого двоечника. Председательствующий: "Вопросы есть?". Червоненко: "А во сколько это все заканчивается?".

Конкурсанты разбредаются по кабинетам для первого этапа состязания – тестирования на знание законодательства. Двоечник заходит на экзамен "после звонка". Спустя сорок минут Червоненко выходит и быстро ретируется праздновать свой день рождения.

Свою борьбу за пост губернатора он уже закончил – на первом этапе у него ноль баллов.

Второй слева – Червоненко. Фото: "Страна"

Глава Фискальной службы в Днепропетровской области и экс-адвокат Геннадия Корбана Оксана Томчук полна оптимизма. Ее результат в первом туре – максимальный. Оксана признается: на это и рассчитывала.

"Все предсказуемо. Вопросы, утвержденные соответствующим приказом, они доступны и соответствуют (опубликованным на сайте)", – сказала она "Стране".

Один из лидеров одесского Евромайдана, экс-депутат горсовета Александр Остапенко тоже уверенно проходит во второй тур. На конкурс он приехал с "патриотической" группой поддержки под видом журналистов.

Все те, кто в итоге пройдет в финал, показывают в первом туре максимальный результат:

- Артем Ващиленко, "колобок" с конкурса на николаевского губернатора, где он занял второе место и стал резервным кандидатом;

– Юрий Чижмарь – единственный подавшийся нардеп (от Радикальной партии), когда-то возглавлявший Тернопольскую ОГА;

– главный по ID-паспортам Максим Степанов, которого, по слухам, лоббируют из АП.

– городской голова Балты (Одесская область) Сергей Мазур, считается близким к премьеру Владимиру Гройсману. Вероятно поэтому источники в Кабмине называли возможным победителем его. Он – единственный из финалистов конкурса, кто на первом этапе набирает лишь один балл.

Еще один кандидат, о котором много говорят, экс-губернатор Львовской области Василий Горбаль, тоже проходит с одним баллом.

Слева – Степанов и Горбаль. Справа томится Томчук. Фото: "Страна"

Тестирование – этап формальный: сито, которое отсеивает половину участников. И это, пожалуй, единственный этап, на котором не было возможности смухлевать. По крайней мере, в этот раз.

"Никто ни к кому не подходил, все сидели, сами писали. Можно относиться к этим тестам по-разному, хорошие они или плохие, но они были обнародованы. Правда, за шесть минут (как скандально победивший губернатор Николаевской области Савченко) я не успел их решить, это было за 11 минут", – говорит Чижмарь.

Нардеп со смехом признается: допустил ошибку в вопросе, касающемся... Верховной Рады.

"Самое обидное, что по Верховной Раде! Я выбрал вариант "высший законодательный орган", а это – единственный законодательный орган. Чисто машинально", – сетует Чижмарь.

Один из кандидатов вытаскивает ситуативное задание для всех. Фото: "Страна"

Двухсотбальная система оценивания

Ко второму заданию из 30 участников доходит 17. Из конверта, в котором еще один конверт поменьше, вынимают ситуативное задание. У солидных мужчин в костюмах появляется выражение лица старшеклассника на вступительном экзамене:

"Первое. Нужно провести совещание по концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, принятой правительством в 2014 году. Предложите план подготовки и порядок проведения указанного совещания, а также проект решения по ее результатам.

Второе. Для обеспечения реализации государственной информационной политики в Одесской области рабочая группа при ОГА разрабатывает план мероприятий на 2017 год. Определите, кто должен входить в рабочую группу. Определите наиболее важные вопросы для обеспечения государственной информационной политики на территории области. Предложите основные стратегические цели и приоритеты информационной политики в Одесской области на 2017 год".

Для выполнения этого задания конкурсантам дается доступ к сайту Верховной Рады (чтобы свериться с законодательством). Времени – два часа. Кандидат по фамилии Ващенко выходит одним из первых.

"Пойду-ка я домой", – говорит он, не дождавшись результатов.

Комиссия прогнала журналиста с проверки работ конкурсантов. Фото: "Страна"

Когда все кандидаты сдают работы, комиссия приступает к проверке. Внезапно оказывается, что прессе присутствовать нельзя. На замечание о том, что этап проверки работ может иметь коррупционную составляющую, в комиссии отвечают, мол, на работах не указаны имена авторов, а только порядковые номера.

Член комиссии Игорь Колиушко и вовсе выходит из себя. "Сейчас выйдем в тайную комнату и пошепчемся!", – бросает он.

Объясняя, почему он отреагировал так эмоционально, Колиушко продолжает: "По-вашему, эмоции – это плохо? – Я считаю, они неуместны. – Неуместны ваши обвинения. – Я никого не обвиняла, а объяснила свою мотивацию присутствовать во время проверки заданий".

Проверка продолжается без прессы.

Будущий победитель конкурса выполняет задание. Фото: "Страна"

Как можно подтасовать результаты на втором этапе конкурса

Итак, на втором этапе подобных конкурсов возможны несколько способов подтасовки результатов. Во-первых, нужный кандидат может знать все варианты заданий и подготовиться к ним заранее.

"Всего четыре комплекта по два задания. Их можно изучить. К тому же, многие пользовались вторыми мобильными телефонами: первый сдали, а второй остался при себе", – говорит кандидат Александр Остапенко.

Во-вторых, работы могут быть подменены во время доставки из экзаменационного кабинета в кабинет комиссии.

"Если бы эти конверты (с готовыми работами) в чистом виде кидались в опечатанную урну, и дальше человек, который пришел, ее забрал и раскрывал бы на глазах у журналистов, мы могли бы исключить вероятность подмены работ. А в случае когда они собраны и в ручном порядке переданы, теоретически такая возможность есть", – рассказывает "Стране" Оксана Томчук.

В-третьих, во время оценивания работ за закрытыми дверьми без прессы ничто не мешает комиссии сопоставить порядковые номера на работах со списком конкурсантов и выставить нужные баллы.

Но эти три пункта – теоретические. В отличие от четвертого – субъективной системы оценивания.

Каждый кандидат по итогам второго этапа конкурса получил четыре оценки по четырем компетенциям.

Кандидаты ждут оценки второго тура. Фото: "Страна"

После второго тура выбыло большинство участников (включая Томчук и Горбаля). Осталось всего пять.

"Кандидат № 3 (Остапенко): 1,09; 0,55; 0,64; 0,91.

Кандидат №4 (Мазур): 1,18; 0,64; 0,91; 0,91.

Кандидат №6 (Ващиленко): 1,18; 0,91; 0,55; 0,73.

Кандидат №10 (Степанов): 1,09; 1,27; 1,09; 1,73.

Кандидат №16 (Чижмарь): 0,82; 0,55; 0,64; 0,91", – зачитал результаты победителей второго этапа глава комиссии Константин Ващенко.

Оценки кандидатов имеют десятые доли. Получается, результаты второго этапа конкурса оцениваются по 200 (!) бальной системе. Как объяснить, почему один кандидат получает 0,55, а другой – 0,64?

"Каждый член комиссии оценивает действительно, исходя из своего понимания, насколько тот или иной кандидат справился с заданием. Конечно, тут присутствует субъективный элемент. Даже в суде есть норма, что судья принимает решение не только в рамках закона, а и исходя из внутреннего убеждения. Но поскольку мы не видели личность кандидата, то оценивали только то, что было написано", – сказал "Стране" глава Госагенства по вопросам госслужбы Константин Ващенко.

По какому же критерию победитель получил оценку почти в два раза выше, чем другие кандидаты? Лучше других директор "Полиграфкомбината Украина" умеет работать с информацией (по другим параметрам его оценки тоже выше, но разница не так велика). В Госагенстве мы уточнили, каким компетенциям соответствуют первая, вторая, третья и четвертая оценки.

Профессиональные знания.

Умение принимать эффективные решения.

Управление организацией и персоналом.

Работа с информацией.

На втором этапе показатель Степанова – целых 5,18 баллов из восьми возможных. У ближайшего соперника Мазура – 3,64.

Десять собеседователей. Фото: "Страна"

Настоящее собеседование, фиктивная оценка?

По признанию некоторых участников конкурса, выдержать все три этапа в один день довольно тяжело. Но таков план и уже к вечеру комиссия приступает к собеседованию пятерки финалистов.

Первым вызывают Остапенко. Бывший военный на все вопросы отвечает с привычной улыбкой, пытаясь обаять членов комиссии. Но вскоре оказывается, что он неправильно заполнил декларацию и не понимает, что такое публичные финансы.

Кандидат Мазур на фоне предыдущего собеседника померк.

"Вы правда были членом партии, которая привела к тому, что мы имеем сейчас в стране?" – неожиданно спрашивает городского голову член комиссии.

Что первого, что второго, под конец обескуражили теоретическими вопросами из области законодательства.

Ващиленко, резервного кандидата на случай замены губернатора Савченко, комиссия встречает, как родного. Но создается впечатление, что в Одессе он продолжал бы работать губернатором Николаевской области. По крайней мере, успешность николаевских портов его интересует куда более, чем одесских. На вопрос о публичных финансах тоже не ответил.

"Ну хоть вы знаете, что такое публичные финансы?!" – член комиссии в сердцах спрашивает следующего кандидата.

"Публичные финансы – это ..." – начинает Степанов и дает точное определение из законодательства.

Кандидат умело оперирует цифрами: точное количество школ в области (!), количество обезглавленных райадминистраций, количество районов, где председателям выразили недоверие, точный перечень и проблематика портов.

После выступления николаевского "колобка" Степанов выглядит очень убедительно (Степанова, в отличие от Мазура, не стали спрашивать, о назначении директором ГП "Полиграфкомбинат Украина" при Викторе Януковиче).

Последним выступает радикал Чижмарь.

"Вы являетесь членом оппозиционной фракции. А как вы будете работать в вертикали, если вы в оппозиции к президенту?" – спрашивает член комиссии.

"Если нужен лояльный губернатор, зачем тогда проводится конкурс?" – возражает нардеп.

Несколько перепалок, безупречный ответ о публичных финансах, но – Чижмаря сбивают вопросом о публичных договорах с громадой.

Двадцать минут ожидания, и председательствующий оглашает оценки: "у нас есть пять оценок на третьем этапе. Если одна оценка составляет меньше, чем 0,5 балла, то в общий рейтинг не засчитывается.

Остапенко: 0,91; 0,27; 0,82; 1,09; 0,36. Учитывая последнюю оценку, общий рейтинг по этому кандидату не считается.

Мазур: 0,70; 0,90; 1,00; 0,70; 0,90. Всего 8,84 балла.

Ващеленко: 0,70; 0,70; 0,30; 1,10; 0,30. Общий рейтинг не считается.

Степанов: 1,40; 1,40; 1,20; 1,40; 1,90. Итог: 14,48 балла.

Чижмарь: 0,70; 0,80; 0,50; 0,60; 0,70. Поскольку есть одна оценка 0,5, то общая итоговая не подсчитывается".

Ни на втором, ни на третьем этапе конкурса члены комиссии так и не объяснили, чем руководствовались, выставляя именно такие оценки финалистам.

Черновик главы комиссии. Фото: "Страна"

Победителем объявлен Максим Степанов, которого источники "Страны" за неделю до конкурса называли кандидатом от АП. Сергей Мазур, которого собеседники называли креатурой Кабмина, становится резервным кандидатом на тот случай, если Степанов по каким-то причинам не сможет приступить к работе губернатора.

Какие же компетенции Степанова были оценены выше других? Напомним, пять оценок – пять компетенций:

Наличие лидерских качеств.

Коммуникация и взаимодействие.

Управление изменениями.

Личные компетенции.

Управление публичными финансами.

Какие способы подтасовки могут быть использованы на этом этапе? Соперники предполагают наличие согласованных вопросов, к которым уведомленный кандидат готовится заранее. Во-вторых, то, что мы описывали выше - игры с баллами. По словам главы Госагенства по вопросам госслужбы Константина Ващенко, Остапенко набрал больше баллов, чем Мазур, но его результат не учитывался по той причине, что кто-то из членов комиссии поставил оценку меньше 0,5 балла. Если бы не это, именно он стал бы "резервным" губернатором.

Норма о снятии кандидата с гонки посредством оценки одной из компетенций ниже 0,5 балла на третьем этапе состязания может быть способом корректировать результаты конкурса.

Кроме того, субъективный фактор при проверке ситуативных заданий, а также де-факто двухсотбальная система оценивания может быть использована как способ легитимизировать победу того или иного кандидата.

Имело ли место протаскивание кандидата и кто именно это делал, стало бы ясно после публикации оценок каждого члена комиссии отдельно и его мотивации. Но эта информация на конкурсе не разглашается.

Рукописи не горят

Высокий бал что на втором, что на третьем этапе конкурса может объясняться двумя причинами: или кандидат действительно хорош, или его протаскивают. 16 декабря источник "Страны" в разговоре о конкурсе сказал: "Запомните позицию Степанов Максим".

За день до конкурса одесское издание "Таймер" опубликовало новость о том, что вероятнее всего, губернатором Одесской области станет директор "Полиграфкомбинат Украина" Максим Степанов.

Журналисты показали главе Госагенства по вопросам госслужбы Константину Ващенко публикацию и сообщили о подозрениях в фальсификации результатов выборов.

- Еще даже утром об этом никто не говорил. Кто-то посмотрел, что у него хорошие шансы и об этом высказался. У нас нет согласованных кандидатур и не может быть в принципе. Между кем и кем согласована?

– Между АП и комиссией.

– Вы преувеличиваете роль Администрации президента с учетом состава комиссии и представительства членов комиссии. – Но мы же видим, что есть субъективный фактор в оценивании.

– В чем он проявился?

– Вы сами об этом говорили при оценивании второго этапа.

– Мы не знали, чьи работы мы оцениваем. Объективно Степанов действительно сделал классную презентацию. На третьем этапе я думаю, вы видели, как и я, возможность сравнить кандидатов.

Остается неясным, откуда глава комиссии знает, что "классная презентация" принадлежит Степанову, ведь во время оценивания комиссия не ведала, где чья работа, а сразу после оглашения результатов – приступила к третьему этапу конкурса.

Журналисты потребовали показать работу победителя и двух ближайших соперников. Работа Степанова отличалась не только содержательно: в отличие от других, она напечатана на горизонтально ориентированном листе, а на полях размещен узор. Мы не можем утверждать однозначно, но в совокупности с другими факторами это может выглядеть ориентиром для членов комиссии. С содержательной точки зрения – в почти каждом заголовке есть ошибка.

Одеській, а не Одеської. Тут и ниже фото "Страны"

Робочої, а не робочій

Пріоритети, а не пріоритеті

Кто победил

Максим Степанов родился 18 августа 1975 года в Сковородино Амурской области. В 1998 году окончил Донецкий государственный медуниверситет им. Горького, в 2004-м – Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика". Свободно владеет английским.

С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".

В 2003-2004 годах трудился в Государственной налоговой администрации Украины, был заместителем председателя ГНАУ, которым на тот момент являлся покойный Юрий Кравченко. Тот самый Кравченко, который проходил по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, но скончался при странных обстоятельствах.

При Ющенко Степанов был первым вице-губернатором Одесской области. В 2011 году возглавил ГП "Полиграфкомбинат Украина", где он работает по сей день. В 2015-м на церемонии "Человек года – 2015" победил в номинации "Менеджер года".

Степанов на посту директора госпредприятия сумел сокрушить монополию концерна ЕДАПС на печать паспортов и прочих документов, которыми теперь занимается государственный полиграфкомбинат. Что действительно может свидетельствовать о его сильных "пробивных" качествах менеджера.

Директор "Полиграфкомбинат Украина" Степанов показывает биометрический загранпаспорт. Фото: Pushkinskaya.net

Его называют компромиссной фигурой между группами влияния, но, решающее значение в данном случае имели его связи с ближайшим окружением Петра Порошенко.

"Степанов по жизни был в товарищеских отношениях с Ложкиным. В Администрации президента была колоссальная проблема кого туда поставить. Это человек без политических амбиций, функциональный исполнитель, но со своей производственной инициативой. Он не будет выдвигаться в Верховную Раду, делать какую-то свою партию. Это человек, который будет ориентирован непосредственно на Порошенко. Степанов занимал руководящие должности при разных президентах и сумел не нажить себе врагов. У него со всеми нормальные отношения", – говорит источник в Одесской обладминистрации, который работал со Степановым.

"Степанов был замом покойного Юрия Кравченко, когда тот возглавлял Госналоговую администрацию Украины. Был причастен, в том числе, как говорят, и к теневым схемам. Конкурс – фикция, Степанова определили победителем в АП. Он человек группы Кононенко-Березенко. При этом дружит с Коломойским. Это компромиссное назначение между Порошенко и Коломойским. Среди задач – рейтинг «Нашего края», контроль над рынком "7 км", Одесским припортовым заводом и контрабандой. Кстати, это уже второй человек из группы влияния покойного Кравченко, которого Порошенко ставит губернатором. Первым стал Брыль – губернатор Запорожской области, личный друг Кравченко", – рассказал другой источник "Страны".

Кроме того, сообщают "Схемы", Степанов имеет общий бизнес с донецким олигархом Леонидом Юрушевым. Согласно Реестру юридических и физических лиц, Максим Степанов имеет долю в размере 61% в ООО «Республиканский правовой союз». Другим учредителем компании является Леонид Юрушев, который имеет 30%. Третьим учредителем и директором фирмы является Игорь Степанов, родной брат победителя конкурса.

Известный журналист Сергей Щербина намекает на связи с Яценюком.

"Итак, губернатором Одессы становится Максим Степанов - партнер бизнесмена Леонида Юрушева и экс-замминистра энергетики Игоря Диденко (читай - Яценюк и Коломойский). Как там у нас Народный фронт, за бюджет голосует?", - написал Щербина у себя на ФБ во вторник вечером.

Впрочем, кандидат, который мог бы победить на конкурсе при отсутствии заранее определенного фаворита, тоже не является самостоятельной фигурой.

"Если бы выиграл Остапенко, мы бы получили человека, управляемого Фаермарком (одесский бизнесмен, близкий к "Народному фронту" и Яценюку - Прим.Ред.). Остапенко – ручной и безинициативный. Сам по себе он прекрасный человек, но его связи с Фаермарком это не компенсирует", – говорит источник "Страны" в одесском горсовете.

На следующий день после конкурса Кабинет министров одобрил назначение главой Одесской ОГА Максима Степанова.

Как признался Остапенко, он подумывает об опротестовании результатов конкурса. Но вряд ли повторный конкурс будет проходить по другой системе, а значит – результат будет идентичным.

Слово Степанову

"Стране" удалось переговорить с самим победителем конкурса и задать вопросы по всем слухам, которые курсировали вокруг конкурса и о нем лично. Вот что сказал будущий губернатор Одесской области:

... о Юрушеве

Правильно ли я понимаю, что занятия бизнесом человеку, который на это имеет право («Республиканский правовой союз» основана в 2004 году), это по-вашему, коррупция? Я никогда не делал из этого тайну. Более того, я четыре года работал руководителем этой компании. В этой компании 30-ю процентами действительно владеет Леонид Юрушев, он был и является собственником. Я не могу понять, в чем тут коррупционная составляющая.

... об успехах на посту директора полиграфкомбината "Украина"

Никого не интересует, чем я занимался последние пять лет. Что было и что стало на предприятии. В 2011 году в декабре я возглавил "Полиграфкомбинат Украина". Тот год предприятие закончило с прибылью 3 миллиона гривен. Прошлый 2015-й год мы закончили с прибылью 172 миллиона гривен, этот год, я думаю, будет до 300 миллионов гривен. За весь этот период времени «Полиграфкомбинат Украина» построил два новых цеха. Создал 192 рабочих места. Мы выпустили новые продукты – биометрический паспорт, идентификационную карту, сертифицированы по пяти международным стандартам ISO.

...о связях с Диденко, Коломойским и Яценюком

С Игорем Диденко мы друзья, были партнерами в одном бизнесе, корпоративные права на который я продал. К этому бизнесу я уже не имею отношения. С Игорем Коломойским никаких отношений у меня никогда не было. Да, мы знакомы. Более того, Игорь Палица (соратник Коломойского, бывший губернатор Одесской области - Прим.Ред.), вас это, наверное, интересует, – крестный моего ребенка. Что еще? Яценюк? С ним мы знакомы.

... об отношениях с президентом

С президентом я виделся один раз на предприятии, когда запускались идентификационные документы. Президент посчитал, что это действительно интересный шаг. Мы с ним тогда познакомились. До этого ни разу не виделись и не общались. И после этого у меня не было с ним ни одной коммуникации. Это было бы неестественно: чего вдруг у директора "Полиграфкомбинат Украина" была бы коммуникация с президентом)?

... об отношениях с Ложкиным

С Ложкиным мы просто знакомы. Приятельствуем – это громко сказано. Мы знакомы с 2008 года.

... о предопределенности результатов конкурса

Из-за того, что я ответил на, как кому-то показалось, сложные вопросы, был сделан вывод, что эти вопросы мне заранее сказали. Я себя очень глубоко уважаю, и я считаю себя достаточно умным человеком, чтобы готовиться посредством диктовки мне вопросов, которые кому-то раздают и которые кто-то якобы потом мне будет задавать. Поверьте мне, я в состоянии подготовиться нормально к сдаче и прохождению конкурса. Знать законодательство, знать ситуацию в области, посмотреть статистические данные".

Валерия Ивашкина, "Страна"