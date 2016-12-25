Экс-советник Кернеса полковник Лютый возглавил полицию Черкасской области, - СМИ

Валерий Лютый - экс-советник мэра Харькова Геннадия Кернеса, экс-начальник полиции Кривого Рога, экс-заместитель начальника ГУ МВД в Харьковской области - возглавил управление полиции Черкасской области.

Об этом сообщает местное издание "Інфоміст" со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черкасской области.

Согласно сообщениям СМИ, представление Лютого личному составу состоялось 24 декабря при участии и.о. руководителя Нацполиции Вадима Трояна без предварительного анонса.

Сообщений о назначении и представлении Лютого на сайте Нацполиции в настоящее время нет, однако его фамилия числится в списке руководителей территориальных органов полиции.

"Во время заслушивания ситуации по ряду уголовных производств было сообщено личному составу, что руководство Нацполиции приняло решение о назначении Валерия Лютого руководителем Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Когда его хотели назначать в ноябре, возникли вопросы об одобрении назначения Лютого общественностью. Поэтому приказ о его назначения приостановили", - сообщил спикер ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

"Позже были проведены консультации с общественностью, после которых все-таки приняли решение, что Лютый будет возглавлять ГУ Нацполиции в Черкасской области", - добавил он.

Как известно, Лютый работает в органах внутренних дел с 1985 года. В разное время он занимал должности начальника ГАИ Харькова и Харьковской области, заместителя начальника ГУ МВД в Харьковской области. В 2010 году Лютый ушел из МВД на пенсию, а в 2013-м - стал советником мэра Харькова Геннадия Кернеса по вопросам транспорта.

В сентябре 2015 года Лютый возглавил полицию Кривого Рога. Во время выборов мэра города нардеп Егор Соболев заявлял, что Лютый избил его помощника Виталия Чернявского.

В ноябре, после того, как стало известно, что Лютого планируют назначить главой облуправления Нацполиции, черкасские активисты обратились к главе МВД Арсену Авакову и заявили, что выступают категорически против его назначения.

В своем обращении активисты обратили внимание, что по результатам аттестации Лютый был рекомендован на понижение в должности из-за низких баллов, полученных на тестировании.

"Этот человек был советником одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который на выборах в Кривом Роге способствовал фальсификации в пользу представителя "Оппоблока" Юрия Вилкула, а каких-либо успехов в борьбе с преступностью общественность Кривого Рога не видит", - заявили активисты.

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе пообещала отреагировать на ситуацию с назначением нового главы Нацполиции в Черкасской области, приняв во внимание мнение общественности.