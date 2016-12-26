Жителям сел на Николаевщине после новогодней ночи придется идти голосовать: на 1 января назначили перевыборы

Перевыборы депутатов в двух округах Александровской объединенной территориальной общины Николаевской области состоятся 1 января 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевского отделения Гражданской сети «Опора».

Напомним, что 11 и 18 декабря в Николаевской области проходили первые выборы в 19 объединенных территориальных общинах. 11 декабря депутатов и глав выбирали 5 общин: Черноморская (Очаковский район), Михайловская (Николаевский район), Мостовская (Вознесенский район), Александровская и Прибужановская (Вознесенский район).

18 декабря состоялись выборы депутатов и глав еще в 14 общинах, которые объединились.

Явка на выборах 11 декабря составила 39%, а 18 - 34%. Оба показателя, как отмечают в «Опоре», среди самых маленьких в Украине.

По результатам голосования избраны 19 глав общин, среди которых 16 - самовыдвиженцы, а 3 - выдвинуты местными организациями партии «Блок Петра Порошенко». Что касается распределения мандатов между партиями, то больше всего их получили кандидаты, которые баллотировались путем самовыдвижения - 218.

Среди партий наибольшее количество мандатов получила политическая сила «Наш Край» - 74, ВО «Батькивщина» получила 40 мандатов, «Блок Петра Порошенко» - 32 , Аграрная партия - 14, «Возрождение» - 13 «Самопомощь» - 4, «Народный Фронт», Радикальная партия и «УКРОП» - по 3 и «Нова Держава» - 2.

Однако, не было установлено результатов голосования на двух округах в Александровской объединенной общине, а также в округе в Бугской и Веселиновской общинах. В этих округах будут проводится перевыборы, в частности перевыборы в Александровской общине назначены 1 января, а в Бугской и Веселиновской - 8 января.

Как пояснила пресс-секретарь николаевского отделения Гражданской сети «Опора» Алена Мельникова, в данных округах у кандидатов в результате голосования вышло одинаковое количество голосов, из-за чего победителей установить не удалось. А перевыборы по закону должны состояться в воскресенье не позже чем через три недели. Таким образом три недели от 11 декабря выпали на 1 января, а три недели от 18 декабря – на 8 января.