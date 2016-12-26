Директор по инвестициям Одесской ОГА увольняется из-за низкой зарплаты и отсутствия полномочий

Любовь Шипович Начальник департамента «Агентства по вопросам инвестиций и развития» облгосадминистрации Любовь Шипович увольняется со службы.

Чиновница заверила, что ее уход не связан с отставкой Саакашвили и назвала причины, из-за которых вынуждена распрощаться с работой в ОГА.

«Это и невозможность работать длительное время на государственной должности за $ 150-200 в месяц, и ограничение полномочий в сочетании с нежеланием других чиновников работать открыто и на благо людей, и неумение идти на компромиссы со своими принципами и ценностями»,- написала Любовь Шипович на своей странице в Фейсбуке.

Она также призналась, что не все смогла сделать, что планировала, но есть в департаменте инвестиций и достижения: отлаженная работа и электронный документооборот, обеспечивающий целостность документов и невозможность их замены.