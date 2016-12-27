Минобороны не подписало договор на покупку квартир в Николаеве для раненных в АТО бойцов

Квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны, несмотря на то, что был проведен тендер, не подписало договор с застройщиками, благодаря которым раненные бойцы-участники АТО должны были до Нового года получить 39 квартир.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Скандал с квартирами для военных в Николаеве: раненым бойцам-участникам АТО не выдают квартиры. В ноябре военнослужащим пообещали выдать до Нового года 39 квартир, которые должны были оплатить в Минообороны. Тендер выиграли два застройщика", - говорится в сюжете.

Как сообщается далее, командиры военных частей объявили своим подчиненным, что те получат квартиры. В первую очередь должны были получить квартиры преимущественно раненые бойцы-участники АТО.

"Но в квартиры они так и не могут поселиться. Выяснилось, что квартирно-эксплуатационное управление Минобороны договор купли-продажи со строителями так и не подписало", - говорится в сюжете.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве вручили ордера на квартиры семьям воинов, погибших в АТО