Порошенко знает, что Аваков может метнуть стакан и в него, - Геращенко

Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что скандал с «рюкзаками Авакова» и прослушка экс-замминистра Сергея Чеботаря были организованы президентом Петром Порошенко и его окружением.

Об этом он заявил в интервью изданию «Гордон».

«На мой взгляд, видео из кабинета Чеботаря – фейк. Звук смонтировали отдельно и наложили на видео. Это метод политической борьбы определенной группы лиц» — сказал Геращенко.

Он уточнил, кого подозревает в создании компромата.

«Президент и его окружение, которые борются с министром Аваковым и «Народным фронтом». Повторяю: аутентичность видеозаписи должна быть подтверждена экспертизой и доказана в суде» — настаивает нардеп.

По его словам, Порошенко постоянно делает все так, как считает нужным, «и это большая проблема». При этом Геращенко заявил, что Аваков никогда не метнет стакан в президента, как ранее в Михеила Саакашвили, но способен это сделать.

«Этого не произойдет. Никогда. Не произойдет потому, что Порошенко прекрасно знает: Арсен Борисович может метнуть стакан и в него, потому президент не будет доводить конфликт до такой стадии. Так и напишите» — сообщил советник главы МВД.

Напомним, в декабре 2015 года Аваков оскорбил Саакашвили, плеснув ему водой в лицо во время Нацсовета реформ