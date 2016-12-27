Агенты ФБР не привлечены к расследованию убийства Шеремета, - глава МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что агенты Федерального бюро расследований США не участвуют в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает УНИАН.

"Такие представители (агенты ФБР – ред.) не работают, и, как я уже говорил несколько недель назад, следующей новостью о расследовании дела Шеремета будет информация о его раскрытии. Никаких других новостей по этому вопросу мы не даем", - отметил министр.

Напомним, 20 июля в Киеве утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль принадлежит руководителю издания «Украинская правда» Елене Притуле, но ее в машине не было. Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в «Украинской правде», был ведущим на Радио «Вести».