Гройсман обещает решить вопрос с Одесским припортовым заводом до конца недели

Решение о дальнейшей судьбе Одесского припортового завода, приватизация которого оказалась безуспешной, будет принято до конца текущей недели.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет УНИАН.
"Я дал поручение, сейчас этим занимается первый вице-премьер-министр Степан Кубив. Они провели несколько заседаний рабочей группы. Думаю, к концу недели он внесет предложения, какие нужно принять решения, чтобы урегулировать вопрос ОПЗ", - сказал Гройсман.
Ранее Кубив также заявил, что решение о дальнейшей эксплуатации завода будет принято в ближайшие дни с учетом всех расчетов и мнений заинтересованных сторон.
Как сообщалось, Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".
"Одесский припортовый завод" за прошлую неделю нарастил долг перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на 91% - до 1,004 миллиара гривен.
По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 миллиарда гривен.
Напомним, в середине мая Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн. По словам Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода.
ЕБРР и МВФ рекомендовали Кабмину снизить стартовую цену завода. В Фонде госимущества заявили, что установленная цена является взвешенной и сбалансированной, а пересмотреть цену в кратчайшие сроки невозможно. Основными потенциальными покупателями госпакета акций в ОПЗ называли норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech. Аукцион должен был состоятся в 20-х числах июля, однако конкурс по приватизации ОПЗ провалился - никто не подал заявку.
Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.