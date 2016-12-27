Гройсман обещает решить вопрос с Одесским припортовым заводом до конца недели

Решение о дальнейшей судьбе Одесского припортового завода, приватизация которого оказалась безуспешной, будет принято до конца текущей недели.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет УНИАН.

"Я дал поручение, сейчас этим занимается первый вице-премьер-министр Степан Кубив. Они провели несколько заседаний рабочей группы. Думаю, к концу недели он внесет предложения, какие нужно принять решения, чтобы урегулировать вопрос ОПЗ", - сказал Гройсман.

Ранее Кубив также заявил, что решение о дальнейшей эксплуатации завода будет принято в ближайшие дни с учетом всех расчетов и мнений заинтересованных сторон.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".

"Одесский припортовый завод" за прошлую неделю нарастил долг перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на 91% - до 1,004 миллиара гривен.

По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 миллиарда гривен.