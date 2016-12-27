Боевики начали обстреливать украинские позиции из танков, - штаб АТО

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций. Всего произошло 37 обстрелов.

Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.

«На Мариупольском направлении по Широкиному трижды вели огонь танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-мм артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкиному. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по Широкиному, Марьинке, Павлополю и Водяному. С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкиного», — говорится в сообщении.

На Донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцевому и Луганскому.

«На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская», — отметили в штабе АТО.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что боевики 39 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ на Донбассе