В Днепропетровской области 11-летний мальчик поджог себя ради видеоролика в Интернет

В поселке Авангард Криворожского района Днепропетровской области трое подростков после просмотра экстремальных видео в интернете, решили повторить их, в результате чего 11-летний ребенок облил себя горючей смесью, поджог ее и получил ожог 60% тела.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Как рассказали в полиции, 11-летний ребенок облил себя горючем веществом и поджог ее. Другие два его 15-летних товарища снимали все это на видео. В последний момент что-то пошло не так, как в оригинале видео, где блогер после самоподжога сразу нырнул в воду.

"К сожалению, все закончилось трагически - 11-летний школьник в тяжелом состоянии, с 60% ожогов тела, госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Родителям пострадавшего парня может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Сейчас решается вопрос о внесении сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве компания детей подожгла баклажку с неизвестным веществом – 11-летний мальчик получил ожоги