Мининфраструктуры согласовало предложение «Укрзализныцы» о повышении тарифов в 2017 году

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение ПАО "Укрзализныця" о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в 2017 году.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун в ходе итоговой годовой пресс-конференции в министерстве во вторник, 2 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

При этом он не уточнил, изменились ли проценты повышения в предложении ПАО.

Как сообщалось, "Укрзализныця" вынесла на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопрос индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35%. Индексировать тарифы предлагается в два этапа: в первом квартале 2017 года и в четвертом - по 16%.

Кроме того, предлагается повысить тарифы на грузоперевозки на 25%. Это предложение вызвало резкую критику грузовладельцев, несмотря на то, что "Укрзализныця" выразила готовность под меморандум направить средства от повышения грузовых тарифов на обновление подвижного состава.

Напомним, ранее Балчун уже заявлял о том, что железнодорожные билеты подорожают в 2017 году