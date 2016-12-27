Трамп назначил экс-помощника из команды Буша советником по вопросам безопасности, - СМИ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Томаса Боссерта, бывшего заместителя советника по национальной безопасности президента США Джорджа Буша, на должность помощника президента по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом.

Об этом сообщает The Washington Times, пишет Европейская правда.

"Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Томаса Боссерта, ветерана администрации Джорджа Буша, на пост помощника президента по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом", - сообщает издание.

В заявлении переходной команды Трампа говорится о том, что Боссерт будет консультировать Трампа по вопросам национальной безопасности, противодействия терроризму и кибербезопасности.

"Том обладает огромной глубиной и широтой знаний и опытом, которые необходимы нашей команде в Белом Доме для защиты нашей родины", - заявил Трамп "Он понимает сложность внутренней безопасности, борьбы с терроризмом и проблемы кибербезопасности. Он будет бесценным активом для нашей администрации", - добавил Трамп.

По информации Washingtonexaminer, с 2009 года Боссерт имеет собственный консалтинговый бизнес, что специализируется на вопросах безопасности. Кроме того, Боссерт работал экспертом по вопросам кибербезопасности в Атлантическом Совете (американский аналитический центр).