Украина в 2016 году продала за границу больше улиток, чем сала

За первые десять месяцев 2016 года Украина экспортировала уже 347 тонн моллюсков. Для сравнения, в 2013 году экспортировано 3 тонны моллюсков, в 2014 – 58 тонн, в 2015 – 260 тонн.

Такие данные приводит Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

При этом за те же десять месяцев 2016 года за границу из Украины было поставлено только 51 тонна сала и 9 тонн баранины.

Улитки завозятся как сырье, которое в среднем стоит в пять раз дешевле готового продукта. Средняя цена килограмма продукции составляет один доллар.

"Украинских моллюсков покупают пока только две страны Румыния (25%) и Литва (75%), их доля может меняться на противоположную через небольшие экспортные объемы", – отметили в УКАБ.

В эти страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем 6,5 долларов за килограмм из Румынии и 5,5 долларов за килограмм из Литвы. Конечными странами потребителями моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что николаевские налоговики изъяли 2 тысячи тонн кукурузы в деле о незаконном экспорте.