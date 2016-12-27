ТОП-5 самых открытых чиновников Николаева: от открытого мэра до закрытого СБУ

Судить о том, работает ли орган власти и его руководитель или не работает, чем они занимаются и какие результаты их деятельности мы можем практически только с помощью одного инструмента – средств массовой информации. Только из газет, телеканалов или интернет-изданий мы можем узнать, «чем дышат» наши чиновники.

Но откуда журналистам брать информацию о работе чиновников? Способов получения журналистами информации у органов власти несколько – это пресс-конференции, брифинги, интервью, комментарии, отчеты, пресс-релизы, выступления на официальных собраниях и так далее. Когда конкретный чиновник часто проводит пресс-конференции, дает интервью, приходит на эфиры телеканалов, то тем самым он дает журналистам возможность задать ему интересующие их вопросы, а потому может быть назван открытым.

Если же государственный служащий не собирает журналистов на пресс-конференции, не дает интервью или комментариев, не появляется в эфирах телеканалов, то его смело можно назвать закрытым, так как он не дает СМИ информации о себе и своей работе, а значит лишает граждан возможности и права знать о том, чем он занимается и каковы результаты его работы.

Законодательство Украины прямо не обязывает мэров, губернаторов, начальников управлений и глав администраций проводить пресс-конференции или давать интервью журналистам, но в то же время обязывает их быть открытыми и прозрачными перед обществом.

Как отметил медиа-юрист Института массовой информации Максим Ратушный, в статье 2 Закона Украины «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации» определено общее обязательство органов государственной власти и органов местного самоуправления предоставлять средствам массовой информации полную информацию о своей деятельности, обеспечивать журналистам свободный доступ к ней, кроме случаев, предусмотренных Законом Украины «О государственной тайне».

«Средства массовой информации могут проводить собственное исследование и анализ деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц, давать ей оценку, комментировать. Однако проведение пресс-конференций, брифингов и организация интервью, в соответствии с положениями статьи 6 данного закона, определены правом органов государственной власти и органов местного самоуправления. То есть действующее законодательство не предусматривает прямого обязательства органов власти проводить в соответствующих форматах (брифинги, пресс-конференции) встречи с журналистами, однако активное проведение последних являются лучшими гарантами реализации права на информацию и принципа открытости органов государственной власти, в части информирования общественности и СМИ о своей деятельности и принимаемых решениях», - отметил Ратушный.

По итогам 2016 года мы решили составить рейтинг открытости николаевских чиновников. Для измерения их открытости были взяты два критерия: количество проведенных пресс-конференций (1 балл за каждую) или брифингов на конкретную тему (0,5 балла), а также количество данных средствам массовой информации интервью (0,5 баллов за каждое).

Естественно, любой руководитель какого-либо государственного органа, который не провел ни одной пресс-конференции или не дал ни одного интервью, может сказать: «Почему это я закрытый, я же никому не отказал, ко мне просто не обращались». И в какой-то степени будет и прав и не прав одновременно. Конечно, если сравнивать мэра и начальника управления юстиции, то интерес журналистов к первому явно выше, чем ко второму. И, возможно, что какого-то руководителя действительно за год ни разу не позвали на интервью. Но в таком случае, чтобы обеспечить себе открытость, такой чиновник может позвать журналистов сам – на пресс-конференцию, к примеру, по итогам работы за год.

К слову, по состоянию на 27 декабря никто из руководителей госорганов в Николаеве не провел итоговой за год пресс-конференции. И, учитывая, что до Нового года осталось пару рабочих дней, то уже, скорее всего, и не проведет. И это очень характерный показатель, так как в прошлые года и мэры, и губернаторы, и областные прокуроры или начальники полиции отчитывались о своей работе за год. В этом году не нашлось ни одного.

Итак, в результате мониторинга интернет-изданий, интернет-версий газет и страницы местных телеканалов в «Youtube» мы получили такие результаты открытости николаевских чиновников.

1 место

Александр Сенкевич, Николаевский городской голова: 15,5 баллов.

С одной стороны – это очевидно, так как мэр – одно из самых медийных лиц в городе в принципе, и больше остальных интересен журналистам. На первое место мэр Николаева вышел не за счет большого количества пресс-конференций – он провел их всего две. Однако, Сенкевич больше всех остальных провел времени в эфирах местных телеканалов и больше остальных дал интервью интернет-изданиях и печатным СМИ – всего было насчитано 27 интервью. Если учесть также появления в СМИ его заместителей Юрия Степанца и Валентина Гайдаржи, то показатель увеличится до 18,5 баллов.

2 место

Тарас Дунас, прокурор Николаевской области: 2,5 балла.

Несмотря на то, что на должности он пробыл не год, а полгода, Тарас Дунас провел 2 полноценные пресс-конференции и дал одно интервью на телеканале «Николаев». Если учесть 2 тематических брифинга его заместителя Степана Божило, то в целом прокуратура Николаевской области получает 3,5 балла.

3 место

Третье место делят сразу трое николаевских чиновников:

Максим Ахрамеев, глава Управления патрульной полиции Николаева: 2 балла.

За ним числится одна пресс-конференция по итогам работы патрульной полиции за первый год и два интервью.

Виктория Москаленко, глава Николаевского областного совета: 2 балла.

«Выбилась» на третье место только за счет трех интервью, данных местным телеканалам и одного – интернет-изданию «Преступности.НЕТ». За год работы не провела ни одной пресс-конференции.

Анна Палеха, главный архитектор Николаева: 2 балла.

За неполный год своего пребывания в должности дала четыре интервью.

4 место

Алексей Савченко, глава Николаевской областной государственной администрации: 1,5 балла.

Новый николаевский губернатор за неполных три месяца работы успел провести 3 брифинга. Интервью еще не дал ни одному СМИ.

Юрий Мороз, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области: 1,5 балла.

Нынешний глава николаевской полиции довольно закрыт – собственной пресс-конференции не проводил, а только лишь участвовал в совместной с прокурором области и дал всего одно интервью.

Александр Ржепецкий, глава Апелляционного суда в Николаевской области: 1,5 балла.

Такой же показатель, как у главного полицейского – одна пресс-конференция, одно интервью.

Андрей Палько, директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета: 1,5 балла.

За счет трех интервью на местных телеканалах, пресс-конференций и брифингов не проводил.

Роман Криль, глава Николаевской таможни: 1,5 балла.

На самом деле, далек от открытости и редко появляется в СМИ, однако успел провести пресс-конференцию в начале года по случаю своего назначения и дать одно интервью.

Алла Велиховская, экс-начальник Департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации: 1,5 балла.

Провела 1 брифинг и дала одно интервью.

Ольга Сивопляс, экс-начальник Департамента социальной защиты Николаевской облгосадминистрации: 1,5 балла.

Одна пресс-конференция и одно интервью. Стоит отметить Ольгу Викторовну – она единственная из начальников областных департаментов и управлений, кто регулярно раз или два в год проводила пресс-конференции.

5 место

Александр Береза, глава Ингульской районной администрации Николаева: 1 балл.

Два раза появился в эфире местного телевидения.

Олег Соколик, начальник Управления молодежной политики Николаевского городского совета: 1 балл.

Также два раза участвовал в эфирах на ТВ.

Маргарита Капуста, начальник Управления охраны здоровья Николаевской областной государственной администрации: 1 балл

за проведенный вместе с заместителем губернатора Оксаной Янишевской брифинга в начале года.

В завершении можно отметить Сергея Бондаренко, начальника Управления труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета, Вячеслава Карцева, главу администрации Заводского района Николаева, Евгения Гладкова, начальника Управления ЖКХ Николаевской ОГА и Михаила Димитрова, начальника Управления культуры Николаевской ОГА, которые за весь год дали всего одно интервью, которое удалось найти в открытой сети, за что в отличие от нижеуказанных коллег могут быть названными относительно, а не абсолютно закрытыми от общества.

Самыми закрытыми руководителями органов государственной власти и местного самоуправления в Николаевской области, которые ни разу за 2016 год не встречались с журналистами, оказались следующие:

Александр Калинин, начальник Управления СБУ в Николаевской области (если учитывать два тематических брифинга его заместителей Ляха и Василенко, то в целом УСБУ как орган получает 1 балл открытости)

Максим Грицаенко, начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Игорь Михеев, начальник ГАСК в Николаевской области

Юрий Возняк, начальник Управления юстиции в Николаевской области

Александр Довбенко, начальник Государственной пенитенциарной службы в Николаевской области

Александр Сикиринский, начальник Территориального управления Государственной судебной администрации в Николаевской области. Справедливости ради следует отметить, что ранее, в 2015 году, Александр Сикиринский выходит и на брифинги, и на интервью

Виталий Харченко, начальник Николаевского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины

Александр Иванов, военный комиссар Николаевской области (в предыдущие годы и проводил брифинги, и давал интервью)

Игорь Волков, глава администрации Центрального района Николаева

Александр Цуканов, глава администрации Корабельного района Николаева

Анна Деркач, начальник Управления образования Николаевского городского совета

Лариса Дергунова, начальник Управления охраны здоровья Николаевского городского совета

Валентина Бондаренко, начальник Департамента финансов Николаевского городского совета, заместитель мэра Николаева

Александр Мороз, начальник Управления земельных ресурсов Николаевского городского совета

Александр Герасименя, начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета

Вячеслав Кащенюк, начальник Управления транспорта Николаевского городского совета

Вадим Ищенко, начальник Департамента финансов Николаевской облгосадминистрации

Марина Васильева, начальник Департамента экономического развития и региональной политики Николаевской облгосадминистрации

Эдуард Волошинович, начальник Управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации

Петр Каминский, начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации

Павел Нуждов, начальник Управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации

Дмитрий Мац, начальник Управления экологии Николаевской облгосадминистрации

Елена Пискун, начальник Управления агропромышленного комплекса Николаевской облгосадминистрации

Светлана Григорьева, начальник Управления градостроительства и архитектуры Николаевской облгосадминистрации

Всего в исследовании принимало участие 43 человека. Исходя из вышеуказанного, большая часть из них, а именно 55%, оказались полностью закрытыми, ни разу не предоставив журналистам возможности для получения информации об их деятельности. Более того, о существовании некоторых начальников управлений и департаментов николаевские журналисты и не слышали, и в глаза их не видели. Чем они занимаются, каковы результаты их работы – неизвестно.

И если еще начальнику Управления агропромышленного комплекса Николаевской ОГА можно «простить» то, что мы ничего не знаем о ее работе, то вот, к примеру, начальнику Управления СБУ в Николаевской области Александру Калинину «молчать» весь год и держать общественность в неведении о своей деятельности в условиях, когда СБУ дает «желтый цвет» террористической опасности в регионе и в условиях не прекращающихся вооруженных действий на Востоке Украины, можно смело называть преступным.

Да и в целом же открытость даже тех, кто попал в ТОП-5 и набрал больше, чем один балл, нельзя назвать достаточной для полного информирования общества о принимаемых и принятых решениях, о текущей деятельности и так далее. Одной пресс-конференции в год недостаточно для того, чтобы журналисты могли задать все интересующие вопросы и дать аудитории полную картину о происходящем в органах власти. Но, к сожалению, учитывая то, что законодательно данный вопрос не урегулирован и размыт, в каждом отдельном случае приходится только лишь рассчитывать на личность руководителя и его настроение – быть открытым перед обществом или нет.

Андрей Лохматов