«Агентство развития Николаевщины»: знали ли депутаты облсовета, за что голосуют, и как поступят теперь

За полгода созданное областное коммунальное предприятие «Агентство развития Николаевщины» не показало реальные результаты своей работы, в связи с чем становится вопрос о целесообразности его существования.

Такое мнение в комментарии «Преступности.НЕТ» высказали депутаты Николаевского областного совета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что создание агентства стало результатом голосования депутатов на скандальной сессии облсовета 10 июня, когда принималось решение по предоставлению горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки месторождения песков «Вознесенское – 1».

Идеологами его создания были бывший замглавы облсовета Михаил Соколов вместе со своим беглым другом-байкером из Днепропетровска Геннадием Лещенко, а также депутат облсовета Федор Барна. Все они озвучивали, не без участия областных чиновников, в частности начальницы управления по вопросам коммунального имущества Николаевской ОГА Ольги Видиной, что главная цель создаваемого предприятия – привлечение инвестиций.

И только спустя полгода, прозвучало, для чего это КП создавалось на самом деле. Как заявил исполняющий обязанности директора КП «Международный аэропорт «Николаев» Андрей Семенов, агентство было нужно для того, чтобы перебросить на его баланс имущество аэропорта при банкротстве.

Сергей Наказенко В комментарии «Преступности.НЕТ» депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Наказенко признался, что при создании агентства озвучивалась цель «спасти аэропорт», но «на деле получилось совершенно другое».

- Для того, чтобы восстановить работу аэропорта, чтобы уйти от долгов, и чтобы зашел туда инвестор, который погасил бы долги по заработной плате, что накапливаются… Вы же знаете, что долги растут в геометрической прогрессии. И фактически не стоял вопрос передать в агентство это имущество аэропорта. Речь шла о том, чтобы восстановить работу аэропорта, а не передавать кому-то там, - отметил Наказенко. - Будем говорить, определенное лобби было в депутатском корпусе, но мы (депутаты от фракции БПП - ПН) не причастны были до того дела.

По его мнению, решение о создании агентства было поспешным, предприятие сегодня не работает.

- В президиуме облсовета сидел человек, который был заинтересован в этом деле. Наш уважаемый бывший заместитель главы облсовета (Михаил Соколов – ПН) со всех трибун заявлял, что зайдут инвесторы, вот они в ожидании, а, к сожалению, то только пузырьки были, - сказал он.

Петр Паламарюк Депутат из фракции «Оппозиционного блока» Петр Паламарюк высказал свое личное мнение, что предприятие наверняка создавалось под определённых людей и под определенные цели. Однако, конкретизировать, что это за люди и цели были, он не стал.

- Я не вижу какой-то работы этого агентства. И я считаю, что эта организация должна на каждой сессии докладывать о проделанной работе. Потому что это новая структура, которая создана на базе областного совета. И оно должно давать какой-то эффект. Он должен быть, а его нет, - сказал он.

При этом Петр Паламарюк отметил, что готов лично инициировать прекращение работы данного предприятия.

Вадим Олабин Его коллега по фракции Вадим Олабин заявил, что озвученное директором аэропорта Семеновым – «это глупости».

- Это какое-то мнение, я об этом ничего не знаю. Я не преследовал такой цели. И вообще считаю, что эта позиция очень неправильная, - сказал он.

В остальном он считает, что как таковое агентство развития в области должно быть, но, по его мнению, парадоксально то, что о его существовании не всем чиновникам ОГА вообще известно.

Александр Бондарь Еще один депутат из фракции ВО «Батьківщина» Александр Бондарь заявил, что не голосовал за создание данного предприятия, так как изначально понимал, что это «пустышка».

- Мне вдвойне неприятно все это слышать и читать, - отметил он. - Создание агентства инициировали мои коллеги от фракции «Батьківщина» Соколов и Ивануна. И внутри фракции, и на заседаниях комиссий я как рядовой депутат просил одно: покажите цель создания этого предприятия, стратегию. Выведите на монитор, покажите задачи. Ответ был один: «Все нормально, так надо». Не получив ответ, я не поддержал их, как своих коллег по фракции. На момент создания КП уже был туман и непонятная ситуация. Я с уважением отношусь к своим коллегам, но голосовать за пустышку, извините, это унижение.

По его мнению, сегодня должна быть создана «оперативная комиссия по проверке деятельности этого предприятия».