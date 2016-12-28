Нацполиция приступила к расследованию возможного вмешательства в работу компьютеров во время конкурса на должность главы Николаевской ОГА

Главное следственное управление Нацполиции начало досудебное расследование по факту возможного вмешательства в работу компьютеров во время конкурса на должность главы Николаевской ОГА.

Об этом говорится в ответе Нацполции на запрос Центра противодействия коррупции.

"Информируем, что в исполнение решения Печерского райсуда Киева от 24.11.2016 №757/56760/16-к 08.12.2016 Главным следственным управлением Нацполиции по факту несанкционированного вмешательства Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы в работу системы тестирования кандидатов на занятие вакантной должности председателя Николаевской ОГА открыто уголовное производство", - говорится в ответе.

Уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Печерский районный суд города Киева обязал Национальную полицию Украины проверить информацию о возможном вмешательстве в компьютерные системы во время проведения конкурса на должность председателя Николаевской облгосадминистрации, который проводило Нацагентство по вопросам государственной службы.

Как известно, в конкурсе на должность губернатора Николаевской области победил нардеп от БПП Алексей Савченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что активисты-антикоррупционеры заподозрили возможность вмешательства в работу компьютерной системы при тестировании во время проведения конкурса на должность главы Николаевской ОГА.

После этого председатель Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Константин Ващенко заявил, что информация, которая была "автоматически" выдана журналистам, могла быть сформирована некорректно.