Губернатор Савченко представил нового и.о. начальника николаевской службы автодорог: «Каждая смерть будет на ваших руках»

Сергей Ткаченко и Алексей Савченко

В Службе автомобильных дорог Николаевской области с 28 декабря новый исполняющий обязанности начальника – Сергей Ткаченко, бывший ранее заместителем начальника одесской службы автодорог. Представлять его коллективу приехал глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Сегодня происходит знаменательное событие. Почему? Потому что руководитель Укравтодора (Славоир Новак, - ПН) выдержал натиск всех депутатов, которые пытались назначить людей на службу. И вы это, наверное, знаете лучше, чем я. Много, наверное, будет каких-то слухов, но я хочу отметить, что человек, который сегодня выполняет обязанности Ткаченко Сергей Иванович был мне представлен господином Новаком. И сегодня именно тот день и тот час, когда руководитель Укравтодора берет на себя принципиальную ответственность за то состояние дорог, которое есть в Николаевской области, - заявил Алексей Савченко.

По его словам, именно глава Укравтодора Новак предложил на должность временного начальника николаевской службы автодорог Сергея Ткаченко.

- Помните, когда я приехал в Николаевскую область, я сказал, что так, как было, не будет. Услышьте меня, друзья! Мне очень тяжело работать. Почему? Потому что становитесь рядом и начинайте помогать мне. Вместе нужно делать, а не надеяться на то, что я все сделаю за вас. - обратился губернатор к коллективу службы, после чего обратился лично к новому руководителю. - Я хочу, чтобы вы посмотрели на кадры, которые сегодня есть, я хочу, чтобы вы сделали соответствующие выводы… Я не хочу ничего слышать, что у нас что-то не убирается, что у нас что-то не отстраивается сегодня. Так как было работать не надо. Сделайте так, чтобы нам за вас не было стыдно. Работайте в штатном режиме, чтобы никакого саботажа не было.

После этого губернатор Николаевщины заявил, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области должна уделять отдельное внимание аварийным участкам дорог, на которых, по словам главы ОГА, гибнут люди.

- И еще раз подчеркиваю, что будете лично вы, и лично каждый руководитель на месте отвечать за те участки дороги, которые являются проблемными. На этих участках постоянно умирают люди, и вы много лет живете здесь и вы знаете, какие это участки. На эти участки нужно отдельное внимание, я настаиваю на этом! Каждая смерть будет на ваших руках! И будете за это отвечать. И на руках тех руководителей подразделений, которые там находятся. Годами они там, аварийные участки там годами! Поэтому услышьте меня! – резюмировал свое выступление Савченко.

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ» исполнявший до этого обязанности начальника николаевской Службы автомобильных дорог в Николаевской области Николай Шульга отказался на требование руководства облгосадминистрации писать заявление по собственному желанию и ушел на больничный.