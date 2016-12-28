Госсекретарем Мининфраструктуры назначен человек, с которым отказывался работать министр

Правительство назначило Андрея Галущака государственным секретарем Министерства инфраструктуры с испытательным сроком три месяца.

Об этом "Українським Новинам" сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, ссылаясь на решение, принятое на заседании правительства в среду.

Галущак был признан победителем конкурса на госсекретаря МИУ 16 ноября. Вскоре министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не будет работать с Галущаком, и пригрозил уйти в отставку. Свою позицию Омелян подтвердил 27 декабря.

Галущак до назначения занимал должность начальника департамента инвестиционной политики "Укрзализныци".

Аналитики мониторинговой миссии "ДоброЧесно" сообщали, что Андрей Галущак работал с Владиславом Каськивым в Государственном агентстве по инвестициям. Возглавлял национальный проект "Воздушный экспресс" и был заместителем директора проекта "LNG-терминал", вокруг которых возникли громкие скандалы в связи с предполагаемым расхищением средств.

Напомним, ранее гонкурс главы госсекретаря МВД выиграл скандальный зам Авакова.

Справка: Государственный секретарь - новая должность в Украине. Они появятся при каждом министерстве и, в отличие от министров, будут государственными служащими. В их обязанности будет входить управлением аппаратом министерства, разработка механизмов по реализации инициатив министра, обеспечение преемственности и институциональной памяти.