В Одессе нашли подпольное производство ювелирных изделий Chanel и Cartier

В Одессе по ул. Софиевская организовали производство поддельных ювелирных изделий Baraka, Chanel, Damiani и Cartier.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для воспроизведения копий и пробирное клише для клеймения ювелирных изделий, экземпляры продукции, а также 1700 единиц готовых украшений на общую сумму свыше 5 млн грн.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров, фирменного наименования, которое нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

Досудебное расследование начато по заявлению правообладателей известных брендов.

Напомним, в прошлом году правоохранители нашли в Одессе цеха, где нелегальные мигранты из Вьетнама подпольно шили одежду известных брендов Adidas, Nike, Tommy Hilfiger.