На «1+1» заявили, что их хотят лишить лицензии с подачи Администрации Президента

Телеканал 1+1 заявляет, что 29 декабря истекает срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает. При этом утверждается, что Администрация Президента пытается передать контроль над каналом в другие руки.

Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала, адресованное Президенту Петру Порошенко, председателю ВР Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой не допустить того, чтобы канал лишили лицензии.

«Сегодня, 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала «1+1». Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Однако лицензию так и не выдали. Во время рассмотрения заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало. Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала», – сказано в обращении.

Также в обращении заявляется, что согласно информации телеканала за проблемами «1+1» стоит Администрация Президента.

«Мы удивлены и обеспокоены тем, что Национальный Совет, члены которого назначены непосредственно Президентом и Верховной Радой, затягивает процесс выполнения собственного решения. На протяжении последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация Президента пытается повлиять на принятие решений Национальным Советом и передать контроль над каналом в другие руки», - отмечено в документе.

Обращение подписали гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, директор департамента информационного вещания Сергей Попов, директор департамента журналистских расследований Максим Шиленко, ведущая «ТСН Тиждень» Алла Мазур, ведущие «ТСН» Наталья Мосейчук и Людмила Таран, ведущий Юрий Горбунов, руководитель студии «Квартал-95» Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевский центр занятости лишил телеведущего Савика Шустера права на работу в Украине из-за «недействительной справки о несудимости». Журналист, в свою очередь, сказал, что продолжит работу в Украине, несмотря на запреты. Позже Президент Петр Порошенко выразил надежду, что инцидент с телеведущим будет исчерпан в кратчайшие сроки. А премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться в ситуации с отменой разрешения на трудоустройство журналиста и оперативно урегулировать ситуацию в соответствии с действующим законодательством.