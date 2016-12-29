Марушевская подозревается в коррупции, начато следствие, - Насиров

По подозрению в коррупции попала под следствие бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская.

Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров агентству Reuters.

По словам Насирова, ГФС начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями.

Насиров также заявил, что в течение нескольких недель после отставки Марушевской в середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% или на 300 млн гривен.

Пресс-служба Насирова предоставила Reuters официальные сведения о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.

В комментарии Reuters Марушевская отвергла все обвинения.

Как известно, ранее глава одесской таможни Марушевская обвинила руководство ГФС в саботировании внедрения новой системы обработки данных. Также Марушевская заявила, что глава ГФС Роман Насиров стоит на защите коррупционеров.

Отметим, что правоохранительные органы Латвии в деле Насирова выявили оффшорные фирмы, на счета которых могли перечислять взятки для ГФС.