Лицензии «1+1» ничего не угрожает, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о безосновательности утверждений об угрозе лишения телеканала "1+1" лицензии на вещание.

Об этом он сказал журналистам в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

"Насколько меня проинформировали, угроз невыдачи лицензии нет. Если таких угроз нет, будем считать, что возникло недоразумение", - сказал он.

Ранее первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк сообщила, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не считает возможным лишения телеканала "1+1" лицензии на вещание.

"Я считаю, что это невозможно. Было решение Национального совета 15 декабря о пролонгировании лицензии, и я уверена, что оно должно быть безоговорочно исполнено. Я не знаю такого прецедента, при котором Нацсовет мог лишить лицензии после своего собственного решения, и буду поддерживать законный путь. Суть претензий к телеканалу мне неизвестна", - констатировала она.

В то же время председатель Комитета ВР по свободе слова Виктория Сюмар на своей странице в Facebook написала, что направила запрос в Нацсовет по вопросам, когда представители канала получат лицензию на вещание.

"Канал должен получить лицензию на аналоговое вещание, как за это проголосовало Нацсовет и продолжать вещание. Любые попытки бюрократически "подвесить" возможность вещания будут восприниматься как наступление на свободу слова и попытка переделить медиа-рынок", - написала она.

Напомним, на «1+1» заявили, что их хотят лишить лицензии с подачи Администрации Президента