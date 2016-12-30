«Казакова и в коридоре останется Казаковой», - секретарь Николаевского горсовета мэру Сенкевичу

Александр Сенкевич и Татьяна Казакова Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова эмоционально прокомментировала информацию СМИ об освобождении ряда кабинетов, в которых сидят работники мэрии, для нужд новоназначенных заместителей мэра Сенкевича.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

Так, по информации издания «Новости-N», в связи с расширение штата горсовета и количества заместителей мэра Сенкевича стал остро вопрос о нехватке рабочего пространства в здании горсовета. В связи с чем, кабинеты, в которых сидят работники мэрии, теперь освобождают под заместителей мэра.

«Уважаемый Александр Федорович! Так как я узнаю вести из новостей (находясь от Вас в 20 метрах), то понимаю, что я явно не попадаю в «стандарты» приближенных. Это – моя проблема. Каюсь, что я «не вписываюсь» в понятие ручного тушканчика ни от какой фракции, скажу только одно: «Я, Казакова Татьяна, соблюдаю закон: «Нельзя потерять то, что не имеешь». Размер кабинета не влияет на мои извилины, потому что мои «извилины» находятся не в нижних полушариях мозга, на которых сидят отдельные индивидуумы, а в других местах, определенных Богом. Не мне, грешной, Вас учить, но даже ВЫ не можете забрать у человека то, что он не имеет. Если площадь, которую занимает аппарат совета в горисполкоме в составе 12 человек вызывает ярость у Ваших приближенных – не проблема. Так как исполнительная власть размножается со скоростью света и переварить на дополнительное содержание 50 миллионов гривен на 2017 год – это как забрать у граждан их крыши и утепление домов – и это не проблема. То как я, простой депутат и представитель всех депутатов всего города, могу требовать кабинеты для аппарата? НЕ МОГУ. Точка. ЗАБИРАЙТЕ ВСЕ. Вам это больше нужно (50 млн!!!! освоить!!!!). Казакова и в коридоре останется Казаковой. Я понимаю, что мои требования снять Деркач и мои проверки Копа, а также вопросы по бюджету вызывают у исполнительной власти ненависть на уровне ... некоторых органов. Можете меня одну или всех депутатов выселить даже на крышу – мы выживем, оденемся теплее, будет веселее, но наша ЕЛКА будет выше. Простите за скромность», - написала Казакова.

В комментариях к публикации секретаря горсовета глава фракции «Самопомощь» Федор Панченко назвал информацию о смене собственников кабинетов горсовета непроверенной.

«Давненько я не видел женщину упорно желающую соревноваться в длине елки. Не помню и секретаря городского совета, который устраивал истерику по поводу не проверенной информации из СМИ», - написал Панченко.

В свою очередь депутат горсовета Елена Киселева предложила отдать «партийные» кабинеты, отведенные для нужд фракций.

«Есть предложение, отдать партийные кабинеты в пользу страждущих по кабинетам! Пусть работать начинают, а то так и будут искать, где пятую точку угнездить, искать виноватых, а потом снова мантры про всемешали. Чем быстрее сядут (в кабинет) – тем раньше увидим результат ,ну хоть какой то. А то одна сплошная суета...» – написал Киселева.

Напомним, ранее сообщалось, что ранее Николаевский городской совет утвердил предложенных Сенкевичем кандидатов на должности его заместителей - теперь их у мэра восемь. Публично их поддержали фракции «Оппоблока» и «Самопомощи».