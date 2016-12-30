Без кабинетов остались только два вице-мэра: Сенкевич о «выселении» аппарата Николаевского горсовета

Без рабочих кабинетов остались только два новоназначенных заместителя городского головы Николаева – Антон Турупалов и Александр Омельчук, но вопрос с их размещением в мэрии уже решен.

Такое заявление на своей странице Facebook сделал городской голова Николаева Александр Сенкевич, комментируя реакцию на публикацию секретаря Николаеввского городского совета Татьяны Козаковой, которая эмоционально отреагировала на информацию СМИ об освобождении ряда кабинетов, в которых сидят работники мэрии, для нужд новоназначенных заместителей мэра.

«Прочитал этот пост через три минуты после его размещения так как был отмечен в нём. Подумал сразу ответить, потом решил подождать, посмотреть на реакцию людей, лайки, почитать комментарии. Очень забавно, я вам скажу. Постараюсь быть безэмоциональным, ибо сам пост переполнен эмоциями», - написал в начале поста мэр.

После этого он объяснил ситуацию с кабинетами в мэрии. Так, по словам Сенкевича, без кабинетов остались Александр Омельчук и Антон Турупалов. При этом Александр Омельчук согласился занять кабинет на втором этаже, который освобождается после выезда редакции газеты «Вечерний Николаев», а Антон Турупалов будет занимать кабинет «стекляшку», который находится возле кабинета мэра, ранее использованный, как комната для переговоров.

«Действительно Вадим Степаненко на сегодняшний день проводит инвентаризацию кабинетов. Ходит по всем кабинетам и знакомится с людьми, которые там работают. Я не собирался и не собираюсь в будущем заниматься вопросами реорганизации кабинетов Аппарата совета», - написал Сенкевич.

После того, как Сенкевич объяснил ситуацию с кабинетами, он написал о том, как каким выводом пришел, оценивая реакцию на опубликованную Казаковой информацию.

«Теперь выводы:

1. Не всё, что пишут Николаевские сайты является правдой (заметьте, я умышленно не называю эти сайты новостными).

2. Нам с Татьяной Викторовной, действительно, стоит общаться чаще и, находясь в 20 м друг от друга, узнавать новости лично, а не искаженные через сайты.

3. Один из николаевских сайтов снова дискредитировал себя и показал, что уровень «журналистики», который он пропагандирует, находится ниже плинтуса.

4. В век электронных технологий, прежде чем поднимать бурю в стакане, иногда стоит дождаться комментариев второй стороны «конфликта», и после этого уже делать выводы. К сожалению, сегодня мы делаем выводы очень быстро и необдуманно, оперируя всего лишь каким-то «вбросом» из непонятного источника.

5. И наконец. После прочитанных комментариев и некоторых постов или репостов, у меня окончательно вырисовался портрет некоторых «личностей». Я прошу этих особей в будущем не протягивать мне руку и скалить зубы, а в следующий раз, просто проходить мимо. Я замечал за ними уже не раз, что при личной встрече они любезны и доброжелательны, а в Facebook просто извергают ненанависть», - написал мэр.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова эмоционально прокомментировала информацию СМИ об освобождении ряда кабинетов, в которых сидят работники мэрии, для нужд новоназначенных заместителей мэра Сенкевича.