США выслали из страны российских дипломатов – в РФ грозят ответить тем же

Барак Обама Министерство финансов США в четверг, 29 декабря, объявило о введении новых санкций против России из-за хакерских атак во время американских выборов президента – из страны высылают российских дипломатов.

Об этом сообщает «Новое время».

В «черный список» помимо ФСБ и Главного разведывательного управления РФ попали три юридических лица и еще шесть человек, в том числе начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев.

В общей сложности речь идет о 35 лицах – они должны покинуть Штаты в течение 72 часов.

При этом, по информации «Интерфакса», российские дипломаты не могут покинуть Америку в связи с дефицитом билетов.

Согласно сообщению, дипломатам придется добираться из столицы США Вашингтона в Нью-Йорк, откуда больше шансов вылететь в РФ. Выдворенные россияне, скорее всего, проведут новогоднюю ночь в самолете.

Сергей Лавров В свою очередь в России уже заговорили об аналогичных санкциях в отношении американских дипломатов. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил главе Кремля Владимиру Путину выслать из страны 35 дипломатов США, объявив их персонами нон грата.

- Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, - цитирует Лаврова «Интерфакс».

Кроме того, он также предлагает запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

Напомним, ранее в Центральном разведывательном управлении США заявили о прямой причастности России к выборам американского Президента.

Представители разведки США заявили, что Путин лично принимал участиев скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.