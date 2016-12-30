Президент России Владимир Путин отказался высылать дипломатов США из России и заявил, что дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает пресс-служба главы российского государства.

«Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учётом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», - заявил Путин.

При этом он добавил, что по сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа.

«Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д.Трампа», - заявил Путин.

Также он пригласил на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль детей американских дипломатов.

«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль», - заявил Путин.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что США выслали из страны российских дипломатов – в РФ грозят ответить тем же