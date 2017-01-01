Губернатор Николаевской области поздравил николаевцев с Новым годом из спортзала

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко поздравил николаевцев с Новым годом из спортзала, сидя на велотренажере.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, начинать первое января в тренажерном зале для него уже стало традицией.

«Наша нация непобедима. Хочу пожелать всем позитива и хочу сказать, что человек, который каждый день побеждает себя, закладывая определенный фундамент для прихода удачи. Я хочу нам всем пожелать удачи. Также хочу поблагодарить вас всех за лояльность ко мне, потому что это все вдохновляет меня на еще более решительные шаги к нашей с вами совместной победе», - заявил Савченко.